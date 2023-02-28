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تهدف لتقديم خدمات ملاحية عالمية المستوى للعملاء الإقليمين والدوليين

خدمة شحن ملاحية جديدة تربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالهند والعراق

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ مساءً
خدمة شحن ملاحية جديدة تربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالهند والعراق
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم الثلاثاء، عن إضافة شركة “BTL” الخدمة الملاحية الجديدة “ISI” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بهدف تقديم خدمات ملاحية عالمية المستوى للعملاء الإقليمين والدوليين.

هدف استراتيجي

ويأتي ذلك تحقيقًا للهدف الإستراتيجي للهيئة بـ “تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية” اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

وتُسهم الخدمة الجديدة في ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بمينائي موندرا الهندي، وأم قصر العراقي بعدد سفينة واحدة؛ تبلغ طاقتها الاستيعابية 929 حاوية قياسية، بداية من 19 فبراير لعام 2023م.

يُذكر أن “موانئ” قد أعلنت خلال شهر يناير لعام 2023م عن إضافة كبرى الخطوط الملاحية 5 خدمات جديدة إلى موانئ “جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، والجبيل التجاري” التي تُسهم في ربط المملكة بعدد 43 ميناء عالميًا.

برامج تطوير

ويشهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام برامج تطوير مُستمرة؛ ومواصلة النجاحات التي أسهمت بدورها في تعزيز إنتاجيته، وأكدت على ما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية، بما يعزز مكانته في المركز الـ 14 عالميًا في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي.

ويُعد الميناء؛ الميناء الرئيس للمملكة على ساحل الخليج العربي، ويتميز بموقعه الذي يُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم ومساحته التي تصل إلى 19 كم2، ووجود 43 رصيفًا تصل طاقتها الاستيعابية إلى 105 ملايين طن.

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