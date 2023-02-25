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حذر منها عالم هولندي مثير للجدل

خريطة الرعب تكشف الأماكن المعرضة لخطر الزلازل القوية بالعالم

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
خريطة الرعب تكشف الأماكن المعرضة لخطر الزلازل القوية بالعالم
المواطن - فريق التحرير

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كشف عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس عن خريطة المناطق الحمراء حول العالم، وبمنطقة الشرق الأوسط خاصة والمتوقع حدوث هزات أرضية كبيرة فيها.

خطر زلازل قوية

ووفقًا لقناة “العربية”، نشر هوغربيتس الذي يقول إن تنبؤاته تعتمد على حقائق علمية، تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “هذه أحدث التوقعات.. إذا كنتم لم تطلعوا عليها!”، وذلك بعد دقائق من تعرض وسط تركيا لزلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت.

وأتبع ذلك بتغريدة أخرى للهيئة الجيولوجية التي يتبعها (SSGEOS)، والتي جاء فيها: “المناطق المحيطة بالصفيحة العربية ذات احتمالية أعلى لخطر الزلازل القوية منذ 6 فبراير 2023 (وهو تاريخ الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا)”.

وأضاف أن هذا مؤشر عام وليس محددًا زمنيًا”، مرفقًا التغريدة بخريطة للمنطقة.

أنشطة زلزالية

وكان العالم الهولندي نشر في وقت سابق تغريدة مثيرة للجدل، حيث حذر فيها من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، و”لكن ربما ليست كبيرة”، لكنه شدد على الحذر من أن “الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجًا.

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