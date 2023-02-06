خسائر زلزال تركيا وسوريا تقدر بمليار دولار

قالت هيئة المسح الجيولوجية في أمريكا، إن خسائر الزلزال المرعب الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7.8 على مقياس ريختر، صباح اليوم الاثنين، تُقدر بنحو مليار دولار.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن فاتورة الزلزال الهائل ضخمة بسبب الخسائر الكبيرة في المباني والبنى التحتية وأيضًا تأثيره على بعض الآثار مثل قلعة غازي عنتاب التاريخية.

تضامن عالمي

وتوالت ردود الفعل الدولية المتضامنة مع كل من تركيا وسوريا، وسط عروض لتقديم الدعم، في ظل تقارير عن حجم خسائر مفزع، حيث قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن 45 دولة، إلى جانب حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، عرضوا تقديم مساعدة.

وبالنسبة لسوريا، فإن وقوع هذا الزلزال في فصل الشتاء، وفي ظل حرارة متدنية للغاية، ينذر باشتداد معاناة الأسر، لا سيما وأن الوضع كان صعبًا بالفعل قبل وقوع الزلزال، بسبب تبعات الحرب والأزمة الاقتصادية.

ارتفاع حصيلة القتلى

لقي 1498 شخصًا على الأقل مصرعهم وأُصيب 8533 آخرين في تركيا، وفقاً لإدارة الكوارث والطوارئ التي عقدت اجتماعًا مع وزارة الخارجية ودعت إلى تقديم مساعدات دولية طالبة المساعدة في مجال البحث والإنقاذ في المدن.

وفي سوريا، جرى تأكيد مقتل 371 شخصًا، وإصابة 1089، في كل من اللاذقية وحماة وحلب وطرطوس، وفي المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة، تم الإعلان عن مقتل 380 شخصًا بسبب الزلزال، في حين أصيب نحو ألف.

ولا يزال المئات من السوريين عالقين تحت الأنقاض وسط جهود حثيثة لأجل إخراجهم.