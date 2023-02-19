خسارة أوساسونا ضد الريال بثنائية

انتهت مباراة أوساسونا ضد الريال، مساء السبت بفوز نادي ريال مدريد بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

أوساسونا ضد الريال

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة أوساسونا ضد الريال، نجح الريال في إحراز الهدف الأول عبر الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي في الدقيقة الـ78، ثم أضاف اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة الـ91.

وأصبح رصيد ريال مدريد بعد الفوز 51 نقطة وبفارق 5 نقاط عن نادي برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد نادي أوساسونا عند 30 نقطة في المركز العاشر.

نتائج مباريات الجمعة والسبت في الدوري الإسباني

وكانت مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني بدأت من أول أمس الجمعة بفوز جيرونا على ألميريا بسداسية مقابل هدفين، وفي مباريات أمس، تعادل ريال سوسيداد مع نادي سيلتا فيجو بهدف لكل فريق، بينما فاز ريال بيتيس على بلد الوليد بهدفين مقابل هدف، أما ريال مايوركا ففاز على فياريال برباعية مقابل هدفين.

وفي مباريات اليوم الأحد، سيلعب إلتشي ضد إسبانيول في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، رايو فاليكانو يواجه إشبيلية في السادسة والربع من مساء اليوم، أتلتيكو مدريد يواجه أتلتيك بيلباو في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، برشلونة سيواجه قاديش في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.