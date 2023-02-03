خسارة الأهلي ضد الأخدود تشعل غضب الجماهير

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أثارت هزيمة الأهلي ضد الأخدود حالة كبيرة من الغضب لدى جماهير الراقي، خاصة أنها تسبب في خسارة الفريق لصدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
ولعب الأهلي ضد الأخدود بالأمس على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ19 من دوري يلو، وانتهت المباراة بخسارة الراقي بأربعة أهداف مقابل هدف.
وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند 37 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو، بالتساوي مع الأخدود الذي خطف الصدارة لتشتعل المنافسة.
وأبدت الجماهير غضبها من خسارة الأهلي ضد الأخدود، ليصبح هاشتاق المباراة ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، حيث هاجمت اللاعبين والحكم شكري الحنفوش.
وقال الكاتب عبدالرحمن القرني: “خسارة قاسية تعرض لها الأهلي ضد الأخدود أمس وبرباعية على أرضه وبين جماهيره المكتظة بعد فتح الملعب بتذاكر مجانية أعادته للمربع الأول، للأسف انشغل كثير من الأهلاويين بسوبر الاتحاد وبالدفاع عن قضايا النصر وتناسوا فريقهم!”.
وكتب هاشم الثقفي: “الفريق منذ استلام المدرب موسيماني لم يكن مقنعًا من جميع الجوانب، نعم حقق فوزًا ولم يخسر عدا لقاء الأخدود، ولكن هل كان الفريق يقدم ما تتمناه الجماهير؟.. بكل تأكيد لا، الجماهير الأهلاوية لاتزال في كل مباراة يعايشها القلق والخوف سواء من المستوى الفني أو التشكيلة”.
وعلق عبدالعزيز قائلًا: “أي مباراة للأهلي يتواجد بها شكري الحنفوش أو محمد الهويش حكامًا بالملعب أو بغرفة الـVAR لا أأمل خيرًا.. أما لماذا فلا أعلم سبب تسلطهم على الأهلي!”، وتابع عزيز: “لاعب الأخدود عثمان باتو بهجمة شبه ميتة يكشف حال المستوى السيئ الذي يعيشه الأهلي، وهناك من يخدع الجماهير أن الفريق محارب!”.