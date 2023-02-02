خسارة ريال بتيس ضد برشلونة بثنائية

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انتهت مباراة ريال بتيس ضد برشلونة، مساء الأربعاء، بفوز نادي برشلونة بنتيجة هدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإسباني.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، نجح برشلونة في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي رافينيا في الدقيقة الـ65، ثم أضاف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني بالدقيقة الـ80.
وسجل ريال بتيس هدفه الأول عبر لاعب برشلونة، الفرنسي جيوليس كوندي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ85.
وأصبح رصيد برشلونة بعد الفوز 50 نقطة في المركز الأول، وبفارق 8 نقاط عن نادي ريال مدريد الوصيف، بينما تجمد رصيد ريال بتيس عند 31 نقطة في المركز السادس.