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في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني

خسارة فياريال ضد برشلونة بهدف نظيف

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ صباحاً
خسارة فياريال ضد برشلونة بهدف نظيف
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة فياريال ضد برشلونة مساء الأحد بفوز نادي برشلونة بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ونجح اللاعب بيدري في إحراز هدف التقدم لـ برشلونة بالدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.

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فياريال ضد برشلونة

وانتهى الشوط الأول من عمر اللقاء، بتقدم البارشا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة فياريال ضد برشلونة، حاول نادي فياريال عدة مرات إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي من لاعبي برشلونة.

وبعد الفوز أصبح رصيد برشلونة 56 نقطة في المركز الأول وبفارق 11 نقطة عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نادي فياريال عند 31 نقطة في المركز الثامن.

فياريال ضد برشلونة

وكانت مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني انطلقت يوم الجمعة الماضية، بفوز قاديش على جيرونا بهدفين دون رد، وفي مباريات أول أمس السبت، فاز ريال بيتيس على ألميريا بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز إشبيلية على ريال مايوركا بهدفين دون رد، وفاز أتلتيك بيلباو على فالنسيا بنتيجة هدفين لهدف.

وفي مباريات أمس الأحد، تعادل رايو فاليكانو مع خيتافي بهدف لكل فريق، وفاز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيجو بهدف دون رد، وتعادل بلد الوليد بدون أهداف مع نادي أوساسونا، بينما فاز برشلونة على فياريال بهدف دون مقابل.

وتُقام اليوم الاثنين، مباراة إسبانيول ضد ريال سوسيداد في الجولة الـ21 حيث تبدأ في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة، بينما تختتم مباريات الجولة الـ21 بعد غدٍ الأربعاء بلقاء بين ريال مدريد بطل كأس العالم للأندية ونادي إلتشي، حيث تنطلق المباراة في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

فياريال ضد برشلونة

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