Icon

لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة Icon جهود مستمرة ومهام صعبة لـ فريق الإنقاذ السعودي لإغاثة متضرري الزلزال Icon انهيار أول مسجد بني في تركيا بفعل الزلزال Icon لفطات لإنقاذ رضيع سوري من تحت الأنقاض بعد حمايته بجسد والدته Icon 5 أكلات قصيمية لها علاقة بالمناخ Icon طفل نجا من الزلزال المدمر: شخص يلبس الأبيض كان يطعمني ويسقيني Icon لقطات من استقبال وزير الرياضة لـ الهلال وصيف العالم في الرياض Icon سعود كريري: كنا نتمنى إهداء الميدالية الذهبية لـ الوليد بن طلال Icon 14 مليون زائر لمناطق وفعاليات تقويم الرياض Icon 34 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي

خسارة ليدز ضد مان يونايتد بثنائية

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
خسارة ليدز ضد مان يونايتد بثنائية
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة ليدز ضد مان يونايتد قبل قليل، بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ موسم 2022/2023.

ليدز ضد مان يونايتد

وكان الشوط الأول من مباراة ليدز ضد مان يونايتد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

قد يهمّك أيضاً
Img

فينسيوس جونيور يسجل خامس أهداف ريال مدريد

Img

كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ16

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل مانشستر يونايتد ضغطه ليضيف الهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد من ضربة رأسية في الدقيقة الثمانين.

ليدز ضد مان يونايتد

وواصل بعدها مانشستر يونايتد ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر لاعبه الأرجنتيني أليخاندرو جوميز في الدقيقة الـ85.

وانتهى اللقاء بفوز مانشستر يونايتد ليُصبح رصيده 46 نقطة في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن المتصدر نادي آرسنال.

بينما تجمد رصيد نادي ليدز يونايتد عند 19 نقطة في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكانت مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي انطلقت أمس السبت، بتعادل بين تشيلسي وويست هام يونايتد بهدف لكل فريق، وتعادل بين آرسنال وبرينتفورد بهدف لكل فريق، وفوز فولهام على نوتنجهام فورست بنتيجة هدفين دون رد، بينما فاز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز ليستر سيتي على توتنهام برباعية مقابل هدف، وتعادل كريستال بالاس مع برايتون بهدف لكل فريق، بينما تعادل بورنموث مع نادي نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق.

وتُختتم مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي غدًا بلقاء ناري بين ليفربول وجاره إيفرتون في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

ليدز ضد مان يونايتد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته
حصاد اليوم

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته

حصاد اليوم
بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن...
العالم

بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن...

العالم
الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة...
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان
العالم

شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان

العالم
مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير...
السعودية اليوم

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير...

السعودية اليوم
ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة...
الرياضة

ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة...

الرياضة
تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة
السعودية اليوم

تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة

السعودية اليوم