خسارة ليدز ضد مان يونايتد بثنائية

انتهت مباراة ليدز ضد مان يونايتد قبل قليل، بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ موسم 2022/2023.

ليدز ضد مان يونايتد

وكان الشوط الأول من مباراة ليدز ضد مان يونايتد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل مانشستر يونايتد ضغطه ليضيف الهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد من ضربة رأسية في الدقيقة الثمانين.

وواصل بعدها مانشستر يونايتد ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر لاعبه الأرجنتيني أليخاندرو جوميز في الدقيقة الـ85.

وانتهى اللقاء بفوز مانشستر يونايتد ليُصبح رصيده 46 نقطة في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن المتصدر نادي آرسنال.

بينما تجمد رصيد نادي ليدز يونايتد عند 19 نقطة في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكانت مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي انطلقت أمس السبت، بتعادل بين تشيلسي وويست هام يونايتد بهدف لكل فريق، وتعادل بين آرسنال وبرينتفورد بهدف لكل فريق، وفوز فولهام على نوتنجهام فورست بنتيجة هدفين دون رد، بينما فاز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز ليستر سيتي على توتنهام برباعية مقابل هدف، وتعادل كريستال بالاس مع برايتون بهدف لكل فريق، بينما تعادل بورنموث مع نادي نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق.

وتُختتم مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي غدًا بلقاء ناري بين ليفربول وجاره إيفرتون في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.