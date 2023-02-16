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في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

خسارة مفاجئة لـ كلوب بروج ضد بنفيكا في عقر داره

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ صباحاً
خسارة مفاجئة لـ كلوب بروج ضد بنفيكا في عقر داره
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة كلوب بروج ضد بنفيكا البرتغالي، مساء الأربعاء، بخسارة الفريق البلجيكي بثنائية دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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كلوب بروج ضد بنفيكا

وفي الشوط الثاني افتتح البرتغالي جواو ماريو التسجيل لبنفيكا في الدقيقة الـ52 من ضربة جزاء ثم عزز اللاعب دافيد تيريس من تقدم بنفيكا بالهدف الثاني بالدقيقة الـ88.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب جان برايدل في بلجيكا.

جواو ماريو - بنفيكا ضد كلوب بروج

وسوف تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 مارس في مدينة لشبونة البرتغالية.

ونُقلت المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 3 HD PREMIUM, TV2 SPORT 1 NORGE , CLUB RTL , SKY SPORTS FOOTBALL ITALIA.

جواو ماريو - بنفيكا ضد كلوب بروج

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