خسارة مفاجئة لـ كلوب بروج ضد بنفيكا في عقر داره

انتهت مباراة كلوب بروج ضد بنفيكا البرتغالي، مساء الأربعاء، بخسارة الفريق البلجيكي بثنائية دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كلوب بروج ضد بنفيكا

وفي الشوط الثاني افتتح البرتغالي جواو ماريو التسجيل لبنفيكا في الدقيقة الـ52 من ضربة جزاء ثم عزز اللاعب دافيد تيريس من تقدم بنفيكا بالهدف الثاني بالدقيقة الـ88.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب جان برايدل في بلجيكا.

وسوف تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 مارس في مدينة لشبونة البرتغالية.

ونُقلت المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 3 HD PREMIUM, TV2 SPORT 1 NORGE , CLUB RTL , SKY SPORTS FOOTBALL ITALIA.