Icon

كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ18 Icon خطأ طبي يصيب فتاة مصرية بالشلل ويفقدها النطق Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon مشكلة بسناب شات تخفي المنشورات في الستوري Icon ضبط 4 متسولين استعطفوا المصلين في الجوامع بعسير Icon مجلس الوزراء الأوكراني يكتظ بأكياس الرمل للحماية من الرصاص Icon وظائف هندسية شاغرة لدى نيوم الاجتماعية Icon 911 ينبه: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء الغد Icon وظائف شاغرة في شركة قطار سار Icon توقعات بمعدل هطول أمطار أعلى بمعظم المناطق خلال رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب
أثناء استئصال الأطباء للزائدة الدودية

خطأ طبي يصيب فتاة مصرية بالشلل ويفقدها النطق

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
خطأ طبي يصيب فتاة مصرية بالشلل ويفقدها النطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسبب خطأ طبي أثناء استئصال الأطباء للزائدة الدودية، في إصابة فتاة مصرية بالشلل وفقدان النطق.

تفاصيل الوقعة

وناشدت أسرة الفتاة التي تدعى جهاد، المصريين لمساعدتهم في تحمل تكاليف علاجها الباهظة، وتصحيح الخطأ الطبي، وفقًا لوسائل الإعلام المصرية.

وكانت الفتاة المصرية تعمل في مركز للتجميل قبل إصابتها بالشلل ونقلها للعلاج بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية.

التهاب الزائدة الدودية

يعدّ التهاب الزائدة الدودية السبب الأكثر شيوعاً لجراحة البطن بين الأطفال، إذ تشير الإحصائيات إلى أنّ أربعة من كل ألف طفل دون سنّ الرابعة عشر يخضعون لجراحة استئصال الزائدة الدودية غير أن هذا الالتهاب نادراً ما يحدث بين الأطفال دون سنّ العامين، لكنه غالباً ما يصيب​ الأشخاص بين سنّ​ 15-30 عاماً، كما أنه أكثر انتشاراً لدى الرجال مقارنة بالنساء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك يا بو بندر”
السعودية اليوم

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك...

السعودية اليوم
لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة
العالم

لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات...

العالم
الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم
الرياضة

الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق...

الرياضة
بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص يحتفي بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
السوق

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة...

السوق
الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
السوق

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

السوق
90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب
السعودية اليوم

90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق...

السعودية اليوم