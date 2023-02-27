كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ18 خطأ طبي يصيب فتاة مصرية بالشلل ويفقدها النطق وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر مشكلة بسناب شات تخفي المنشورات في الستوري ضبط 4 متسولين استعطفوا المصلين في الجوامع بعسير مجلس الوزراء الأوكراني يكتظ بأكياس الرمل للحماية من الرصاص وظائف هندسية شاغرة لدى نيوم الاجتماعية 911 ينبه: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء الغد وظائف شاغرة في شركة قطار سار توقعات بمعدل هطول أمطار أعلى بمعظم المناطق خلال رمضان
تسبب خطأ طبي أثناء استئصال الأطباء للزائدة الدودية، في إصابة فتاة مصرية بالشلل وفقدان النطق.
وناشدت أسرة الفتاة التي تدعى جهاد، المصريين لمساعدتهم في تحمل تكاليف علاجها الباهظة، وتصحيح الخطأ الطبي، وفقًا لوسائل الإعلام المصرية.
وكانت الفتاة المصرية تعمل في مركز للتجميل قبل إصابتها بالشلل ونقلها للعلاج بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية.
يعدّ التهاب الزائدة الدودية السبب الأكثر شيوعاً لجراحة البطن بين الأطفال، إذ تشير الإحصائيات إلى أنّ أربعة من كل ألف طفل دون سنّ الرابعة عشر يخضعون لجراحة استئصال الزائدة الدودية غير أن هذا الالتهاب نادراً ما يحدث بين الأطفال دون سنّ العامين، لكنه غالباً ما يصيب الأشخاص بين سنّ 15-30 عاماً، كما أنه أكثر انتشاراً لدى الرجال مقارنة بالنساء.