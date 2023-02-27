خطأ طبي يصيب فتاة مصرية بالشلل ويفقدها النطق

تسبب خطأ طبي أثناء استئصال الأطباء للزائدة الدودية، في إصابة فتاة مصرية بالشلل وفقدان النطق.

تفاصيل الوقعة

وناشدت أسرة الفتاة التي تدعى جهاد، المصريين لمساعدتهم في تحمل تكاليف علاجها الباهظة، وتصحيح الخطأ الطبي، وفقًا لوسائل الإعلام المصرية.

وكانت الفتاة المصرية تعمل في مركز للتجميل قبل إصابتها بالشلل ونقلها للعلاج بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية.

التهاب الزائدة الدودية

يعدّ التهاب الزائدة الدودية السبب الأكثر شيوعاً لجراحة البطن بين الأطفال، إذ تشير الإحصائيات إلى أنّ أربعة من كل ألف طفل دون سنّ الرابعة عشر يخضعون لجراحة استئصال الزائدة الدودية غير أن هذا الالتهاب نادراً ما يحدث بين الأطفال دون سنّ العامين، لكنه غالباً ما يصيب​ الأشخاص بين سنّ​ 15-30 عاماً، كما أنه أكثر انتشاراً لدى الرجال مقارنة بالنساء.