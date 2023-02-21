خطاب بوتين الأخير يزيد اشتعال الأزمة مع الناتو وأمريكا 

أشعل خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأخير، بخصوص ذكرى حلول العام الأول من الصراع الروسي الأوكراني، فتيل التوتر مع الناتو وأمريكا.

تعليق معاهدة ستارت

وعلى الرغم من أن الأوضاع متوترة بالفعل، إلا أن بوتين لم يحاول تهدئة الأوضاع بل على العكس تمامًا، زاد من اشتعالها، حيث اتهم الناتو مجددًا باستخدام النزاع في أوكرانيا لـ القضاء على روسيا، قائلًا إن موسكو تواجه اليوم خطرًا وجوديًا ومن المستحيل هزيمتها في أرض المعركة، وستتعامل بشكل مناسب تجاه تحويل الصراع إلى مواجهة عالمية، كما أعلن تعليق العمل بمعاهدة ستارت للحد من الأسلحة الاستراتيجية.

وقال بوتين في بداية خطابه أمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين قاتلوا في أوكرانيا أتحدث في لحظة صعبة ومهمّة بالنسبة لروسيا، في فترة تشهد تغييرات أساسية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح في خطابه الذي جاء بعد حوالي عام من بدء هجومه العسكري في أوكرانيا أن تدفقات المال الغربية للحرب لا تنحسر، وأن الغرب أخرج المارد من القمقم، مؤكدًا أن النخب الغربية لا تخفي هدفها: إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، أي القضاء علينا مرة واحدة وإلى الأبد.

استدعاء سفيرة أمريكا

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء السفيرة الأمريكية في موسكو للاحتجاج على انخراط الولايات المتحدة في النزاع بـ أوكرانيا.

وأفادت وكالة تاس الروسية عن وزارة الخارجية، أن الولايات المتحدة توسع انخراطها في النزاع بأوكرانيا، لافتة إلى أنه يجب أن تقدم واشنطن تفسيرات لتفجير خط نورد ستريم.

وأضافت الخارجية الروسية: يجب ألا تتدخل الولايات المتحدة في أي تحقيق موضوعي حول تفجير نورد ستريم ولا تعيقه، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن واشنطن يجب أن تتخذ خطوات لسحب قواتها هي والناتو من أوكرانيا لخفض التصعيد.