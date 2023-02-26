Icon

برشلونة يسقط في فخ الخسارة أمام ألميريا Icon 10 آلاف زيارة تفتيشية للزكاة والضريبة خلال يناير Icon تفسيرات مثيرة لأسراب طيور تغزو المكسيك Icon 15 مليون زائر في تقويم الرياض والفرحة مستمرة Icon موعد مباراتي الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا Icon تنبيه لأهالي الطائف: أمطار متوسطة حتى التاسعة من مساء غد Icon حقنة هتلر لعلاج البرد تقتل شابًا مصريًا Icon خطوات معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن Icon أمالا تطلق أول علامة تجارية فندقية مختصة بالرفاهية والاستجمام Icon ثنائية تُهدي مانشستر يونايتد كأس الرابطة على حساب نيوكاسل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

عاجل
أمالا تطلق أول علامة تجارية فندقية مختصة بالرفاهية والاستجمام
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تقديم الاعتراض في مدة أقصاها 90 يومًا

خطوات معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
خطوات معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح حساب المواطن خطوات معرفة أسباب عدم الأهلية في البرنامج، مشيرًا إلى أن تقديم الاعتراض يكون في مدة أقصاها 90 يومًا.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، حيث قال الحساب: بإمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل).

آلية تقديم الاعتراض

ولفت الحساب إلى آلية تقديم الاعتراض، قائلًا: ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وإرفاق المستندات إن وجدت، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

إيداع مارس

وفي وقت سابق، أكد البرنامج تقديم موعد صرف دفعة شهر مارس للمستفيدين بالبرنامج، ليكون يوم الخميس الموافق 9 مارس بدلًا من يوم 10؛ لأنه يوافق يوم الجمعة وهو إجازة رسمية.

وأوضحت خدمة المستفيدين، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ردًّا على أحد استفسارات المتابعين، أن مبالغ الدعم لدفعة شهر مارس لم تصدر، وإنه في حال انطبقت على المتقدمين معايير الاستحقاق سيشملهم الدعم بتاريخ 9 مارس.

ودعا حساب المواطن المستفيدين لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

يذكر أنه يتم صرف دعم حساب المواطن يوم 10 من الشهر الميلادي، إذا لم يصادف ذلك الموعد إجازة رسمية، ونظرًا لأن يوم 10 هذا الشهر يوافق يوم الجمعة؛ لذا تم تبكير صرف دعم حساب المواطن ليوم واحد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا
العالم

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب...

العالم
توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة
السعودية اليوم

توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح...

السعودية اليوم
تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل...

السعودية اليوم
تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ
السعودية اليوم

تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ

السعودية اليوم
أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير
الرياضة

أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في...

الرياضة
المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد خاطئ
السعودية اليوم

المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد...

السعودية اليوم
أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير: على الخشم وتأمري
السعودية اليوم

أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير:...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم