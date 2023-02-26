خطوات معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن

أوضح حساب المواطن خطوات معرفة أسباب عدم الأهلية في البرنامج، مشيرًا إلى أن تقديم الاعتراض يكون في مدة أقصاها 90 يومًا.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، حيث قال الحساب: بإمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل).

آلية تقديم الاعتراض

ولفت الحساب إلى آلية تقديم الاعتراض، قائلًا: ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وإرفاق المستندات إن وجدت، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

إيداع مارس

وفي وقت سابق، أكد البرنامج تقديم موعد صرف دفعة شهر مارس للمستفيدين بالبرنامج، ليكون يوم الخميس الموافق 9 مارس بدلًا من يوم 10؛ لأنه يوافق يوم الجمعة وهو إجازة رسمية.

وأوضحت خدمة المستفيدين، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ردًّا على أحد استفسارات المتابعين، أن مبالغ الدعم لدفعة شهر مارس لم تصدر، وإنه في حال انطبقت على المتقدمين معايير الاستحقاق سيشملهم الدعم بتاريخ 9 مارس.

ودعا حساب المواطن المستفيدين لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

يذكر أنه يتم صرف دعم حساب المواطن يوم 10 من الشهر الميلادي، إذا لم يصادف ذلك الموعد إجازة رسمية، ونظرًا لأن يوم 10 هذا الشهر يوافق يوم الجمعة؛ لذا تم تبكير صرف دعم حساب المواطن ليوم واحد.