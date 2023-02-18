خطوة تُقرب النصر من مارسيلو

عاد نجم ريال مدريد الإسباني السابق، البرازيلي مارسيلو إلى اهتمامات نادي النصر مجددًا، من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

مارسيلو يقترب من الرحيل عن أولمبياكوس

وذكر خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، اليوم السبت: “بات مارسيلو على أعتاب فسخ عقده مع أولمبياكوس بعد خوض 10 مباريات فقط مع الفريق اليوناني”.

وتابع رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “سيصدر بيان رسمي بفسخ عقد النجم البرازيلي، لأن القرار اتخذ بالفعل”.

وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة Relevo: “مارسيلو سيغادر أولمبياكوس، لأنه تلقى عرضًا من فريق أجنبي، ومسئولي النادي واللاعب سعداء بقرار الفسخ، خاصة أن العرض الذي حصل عليه البرازيلي، مميز على المستوى الاقتصادي”.

وجاء في ختام تقرير شبكة Relevo: “مارسيلو سبق أن ارتبط بالانتقال إلى صفوف النصر لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو”.

وكان نادي النصر، قد حاول التعاقد مع النجم البرازيلي خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم ينجح، إلا أن الصفقة قد تعود للواجهة مجددًا خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

مسيرة مميزة

وكان الظهير الأيسر البرازيلي صاحب الـ34 عامًا، قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بنهاية موسم 2021/ 2022، بعد مسيرة دامت لـ16 عامًا حقق خلالها 25 بطولة.