أكثر 10 أفلام مشاهدة على Netflix منذ طرحها خطيب المسجد النبوي: أكثروا من الاستغفار وأقبلوا بقلوبكم على ربكم الأرصاد: رياح تثير الأتربة على حائل خطيب المسجد الحرام: معونة السعودية للمنكوبين واجب وإغاثة للملهوف مجري يقود مباراة الاتحاد والعدالة أحمد شراحيلي يغيب عن مواجهة العدالة تبرعات الحملة الشعبية السعودية تقترب من 200 مليون ريال مباراة الوحدة والنصر تمنح ملعب الشرائع رقمًا قياسيًا جدل بشأن استضافة كاتب خليجي مدان في جرائم تحرش سوريا تعلن حلب واللاذقية وإدلب وحماة مناطق منكوبة جراء الزلزال
قال خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد بن حميد، أكثروا من الاستغفار وأقبلوا بقلوبكم على ربكم.
فيديو | خطيب المسجد النبوي أحمد بن حميد: أكثروا من الاستغفار وأقبلوا بقلوبكم على ربكم#الإخبارية pic.twitter.com/4wAcRLlsD0قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023
وأضاف الشيخ الدكتور أحمد بن حميد خلال خطبة الجمعة اليوم، إنكم في صوابة الشهر الأصب، شهر الله الحرام رجب، مفتاح أشهر الخير والبركة، فتوريق شجرة العام في رجب، وفي شعبان تفريعها، والقطف في رمضان، والمؤمنون قُطافها، ثم يكون الاستعداد للسرى إلى أم القرى، لمن استطاع إلى البيت سبيله.
وتابع: والقلب روضة لا نباء لثمارها إلى بصفاء السقيا، وتطهير المرعى والسقيا بالاستغفار والتوبة، وجدير بمن زود صحيفته بالذنوب أن يبيضها في هذه الأيام بالاستغفار، وبمن ضيع عمره أن يغتنمها بالأسحار وصيام النهار، ومن اجتنب الحرام، كان أعبد الناس فأقبلوا بقلوبكم على ربكم.