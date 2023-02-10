خطيب المسجد النبوي: أكثروا من الاستغفار وأقبلوا بقلوبكم على ربكم

قال خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد بن حميد، أكثروا من الاستغفار وأقبلوا بقلوبكم على ربكم.

وأضاف الشيخ الدكتور أحمد بن حميد خلال خطبة الجمعة اليوم، إنكم في صوابة الشهر الأصب، شهر الله الحرام رجب، مفتاح أشهر الخير والبركة، فتوريق شجرة العام في رجب، وفي شعبان تفريعها، والقطف في رمضان، والمؤمنون قُطافها، ثم يكون الاستعداد للسرى إلى أم القرى، لمن استطاع إلى البيت سبيله.

الاستغفار والتوبة

وتابع: والقلب روضة لا نباء لثمارها إلى بصفاء السقيا، وتطهير المرعى والسقيا بالاستغفار والتوبة، وجدير بمن زود صحيفته بالذنوب أن يبيضها في هذه الأيام بالاستغفار، وبمن ضيع عمره أن يغتنمها بالأسحار وصيام النهار، ومن اجتنب الحرام، كان أعبد الناس فأقبلوا بقلوبكم على ربكم.