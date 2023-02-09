خلل خطير وراء استدعاء 19 ألف مركبة من 3 طرازات شهيرة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استدعاء أكثر من 19 ألف مركبة من 3 طرازات شهيرة بسبب خلل فني.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم، أنه “لسلامتكم نعلن استدعاء 19 ألف و147 مركبة من طرازات (GMC) و(شيفروليه) و(كاديلاك)- سنة الصنع 2021-2022”.

خلل فني

وأوضحت أن ذلك يأتي بسبب وجود خلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث، قد يعرّض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث.