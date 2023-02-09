Icon

14خدمة إلكترونية جديدة للخيول العربية الأصيلة عبر منصة نما Icon فيفا: معركة تكتيكية منتظرة بين دياز وأنشيلوتي Icon وصول ثاني طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى تركيا Icon قصة لاجئ مات بالزلزال 25 فردًا من عائلته في سوريا Icon ديوان المظالم: توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتًا بسبب الصيانة Icon استبعاد حسان تمبكتي من مباراة الباطن Icon وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية Icon النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة Icon مقترح باستغلال الغبار القمري لتقليل حرارة الأرض Icon خلل خطير وراء استدعاء 19 ألف مركبة من 3 طرازات شهيرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يعرض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث

خلل خطير وراء استدعاء 19 ألف مركبة من 3 طرازات شهيرة

2023-02-09 الساعة 2:56
خلل خطير وراء استدعاء 19 ألف مركبة من 3 طرازات شهيرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استدعاء أكثر من 19 ألف مركبة من 3 طرازات شهيرة بسبب خلل فني.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم، أنه “لسلامتكم نعلن استدعاء 19 ألف و147 مركبة من طرازات (GMC) و(شيفروليه) و(كاديلاك)- سنة الصنع 2021-2022”.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

Img

واشنطن بعد تجميع بقايا المنطاد: لن نعيده لبكين

خلل فني

وأوضحت أن ذلك يأتي بسبب وجود خلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث، قد يعرّض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...
الرياضة

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...

الرياضة
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...
السوق

الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...

السوق
تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
وظائف

وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

وظائف
تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي
العالم

تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي

العالم