خلل في سناب شات يحول حسابك من خاص إلى عام

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أكد الخبير التقني سالم الحربي، وجود خلل فني في تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات يحول حسابك من خاص إلى عام.
🔴احذر خلل في #سناب_شات يحول حسابك من خاص الى عام #ضمك_النصر#مساء__الخير#ثلاث_ايام_اجازه #الباطن_الاتفاق#العيد_الوطني_الكويت pic.twitter.com/5aGH5Vxehw
— سالم الحربي (@arnod) February 25, 2023
وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، كن حذراً في استخدام سناب شات، ولا تنشر أي مواضيع خاصة في الاستوري”.
وتابع الحربي “يوجد خلل فني في التطبيق يحول حسابك من خاص إلى عام ويجعل صورك ومعلوماتك الخاصة عرضة للنشر في العام، فلا تنشر صوراً خاصة أو معلومات خاصة حتى لا يتم تسريبها”.