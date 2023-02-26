خلل في سناب شات يحول حسابك من خاص إلى عام

أكد الخبير التقني سالم الحربي، وجود خلل فني في تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات يحول حسابك من خاص إلى عام.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، كن حذراً في استخدام سناب شات، ولا تنشر أي مواضيع خاصة في الاستوري”.

خلل فني في سناب شات

وتابع الحربي “يوجد خلل فني في التطبيق يحول حسابك من خاص إلى عام ويجعل صورك ومعلوماتك الخاصة عرضة للنشر في العام، فلا تنشر صوراً خاصة أو معلومات خاصة حتى لا يتم تسريبها”.