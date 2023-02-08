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بعد دهسه لقدم اللاعب بيتروس

دائرة الحكام: طرد تاليسكا أمام الفتح صحيحٌ

2023-02-08 الساعة 9:26
دائرة الحكام: طرد تاليسكا أمام الفتح صحيحٌ
المواطن - فريق التحرير

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أكدت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، أن طرد البرازيلي تاليسكا لاعب النصر أمام الفتح في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين كان صحيحًا.

وأشارت دائرة الحكام إلى أن قرار حكم المباراة كان صحيحًا بمنح بطاقة حمراء للاعب النصر لقيامه بالتحام قوي على ساق المنافس.

وكان اللاعب البرازيلي تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ95 من مباراة الفتح، التي انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك بعد دهسه لقدم مواطنه بيتروس لاعب نادي الفتح.

وسيغيب البرازيلي تاليسكا عن النصر غدًا في لقاء الوحدة، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة الفتح يوم الجمعة الماضية في الجولة الـ15 من دوري روشن.

 

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