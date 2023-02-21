داروين نونيز يفتتح التسجيل لـ ليفربول بهدف عالمي

نجح النجم الأوروجوياني داروين نونيز في إحراز الهدف الأول لـ ليفربول الإنجليزي بطريقة جميلة في شباك نادي ريال مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم الأوروجوياني الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بكعب القدم بعد تمريرة متقنة من النجم المصري محمد صلاح.