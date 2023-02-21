داروين نونيز يفتتح التسجيل لـ ليفربول بهدف عالمي

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نجح النجم الأوروجوياني داروين نونيز في إحراز الهدف الأول لـ ليفربول الإنجليزي بطريقة جميلة في شباك نادي ريال مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
داروين نونيز يضع ليفربول في المقدّمة بلمسة رائعة في شباك كورتوا#ليفربول_ريال_مدريد #دوري_ابطال_اوربا #دوري_الابطال pic.twitter.com/BlPLC70LOvقد يهمّك أيضاً
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2023
وسجل النجم الأوروجوياني الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بكعب القدم بعد تمريرة متقنة من النجم المصري محمد صلاح.