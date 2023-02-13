Icon

أكثر من 200 متحدث في منتدى الابتكار الاجتماعي 2023 Icon توني كروس: الدوري السعودي جيد لكنني لا أتابعه باستمرار Icon دبلوماسية الزلزال تقرب بين تركيا واليونان Icon نجم ريال مدريد: تواجد الهلال بنهائي كأس العالم للأندية كان متوقعًا Icon شاب سوري للسعوديين: ينصر دينكن ياهيك النشاما يا بلا Icon رئيس فاغنر: موسكو تواجه مقاومة شرسة في باخموت Icon ردة فعل خالد الفيصل بعدما رأى فتاة تحاول تصويره Icon خسارة فياريال ضد برشلونة بهدف نظيف Icon إنجازان لـ جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي ضد أستون فيلا Icon رسالة لمن يريد شراء عقار في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في أعقاب الزيارة الأولى لوزير الخارجية اليوناني لتركيا

دبلوماسية الزلزال تقرب بين تركيا واليونان

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
دبلوماسية الزلزال تقرب بين تركيا واليونان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدى الزلزالان المدمران اللذان ضربا المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، إلى تقارب دبلوماسي حذر بين تركيا واليونان رغم العلاقات المتوترة بينهما، حيث زار وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس المناطق المنكوبة بالزلزال في تركيا يوم الأحد برفقة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

قد يهمّك أيضاً
Img

ارتفاع ضحايا زلزال سوريا لـ 1300 قتيل

Img

إنجاز كورينثيانز يُداعب الهلال

دبلوماسية الزلزال

جاءت الزيارة كجزء من جولة جديدة لما يسمى بـدبلوماسية الزلزال بين الحليفين المضطربين، اللذين كانت علاقاتهما في كثير من الأحيان فاترة، إن لم تكن معادية تمامًا.

ويختلف البلدان حول البحث عن الموارد الطبيعية في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط. كما اتهمت تركيا اليونان بعسكرة بعض جزر بحر إيجة، في انتهاك للمعاهدات الدولية، وهي تهمة نفتها اليونان بشدة، وفقًا لشركة البث الأمريكية.

الزيارة الأولى

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير أوروبي إلى تركيا منذ الكارثة التي وقعت الاثنين الماضي وأودت بأكثر من 28 ألف شخص في هذا البلد وفي سوريا.

والتقى ديندياس نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو حسب لقطات بثتها القناة العامة “آي آر تي”، قبل أن يستقل برفقته مروحية إلى المناطق المنكوبة.

ومن المقرر أن يزور وزيرا الخارجية خصوصًا أنطاكية حيث يشارك عمال إنقاذ يونانيون في عمليات البحث والإغاثة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك في أنطاكية قال وزير الخارجية اليوناني “أقدم باسم حكومة اليونان وشعبها أصدق التعازي إلى حكومة تركيا وشعبها بعد هاتين الهزتين الأرضيتين المدمّرتين”، في إشارة إلى الزلزالين اللذين وقعا بفارق بضع ساعات.

إشادة تركية

من جهته قال تشاوش أوغلو: “يظهر هذا الأمر تضامن الشعب اليوناني مع تركيا والشعب التركي. لقد كانت اليونان من أولى الدول التي عرضت المساعدة بعد الزلزال”.

ويتعلق الخلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حاليًّا خصوصًا بقضية الهجرة مع اتهام أثينا بإعادة المهاجرين على حدودها مع تركيا.

خلافات

كما يتواجه البلدان حول قضية المحروقات في البحر المتوسط وسط خلاف حول الحدود البحرية. ولكن اليونان وتركيا اللتان تقعان على خطوط تصدعات زلزالية، لديهما تقليد من تبادل المساعدة في مواجهة هذا النوع من الكوارث الطبيعية.

وأعرب مراقبون سياسيون ومعلقون في الصحافة اليونانية، عن أملهم منذ أيام في أن تكون المساعدات التي تقدمها اليونان تلقائيًّا لتركيا بداية جديدة في العلاقات بين البلدين.

زلزال تركيا

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 على مقياس ريختر، تركيا وسوريا الاثنين الماضي، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمّر بلغ نحو أكثر من 28 مليون شخص، محذرة من تضرّر عشرات المستشفيات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق 711 منشأة وضبط 21779 مخالفة في...
السعودية اليوم

إغلاق 711 منشأة وضبط 21779 مخالفة في...

السعودية اليوم
تحذير من موقع متداول للحصول على رقم...
تكنولوجيا

تحذير من موقع متداول للحصول على رقم...

تكنولوجيا
رئيس اتحاد القدم السعودي: كلمات ولي العهد...
الرياضة

رئيس اتحاد القدم السعودي: كلمات ولي العهد...

الرياضة
الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن مع النصر...
الرياضة

الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن مع النصر...

الرياضة
السعودية تبحث مع بريطانيا الاستثمار في الطاقة...
تقارير

السعودية تبحث مع بريطانيا الاستثمار في الطاقة...

تقارير
روبوت روسي يعمل معلماً بمدرسة هندية
تكنولوجيا

روبوت روسي يعمل معلماً بمدرسة هندية

تكنولوجيا
أكاديمي سعودي يبتكر استراتيجية رائدة بالعلاج المناعي...
السعودية اليوم

أكاديمي سعودي يبتكر استراتيجية رائدة بالعلاج المناعي...

السعودية اليوم
رئيس حكومة جديد لنيوزيلندا عقب استقالة أرديرن
العالم

رئيس حكومة جديد لنيوزيلندا عقب استقالة أرديرن

العالم