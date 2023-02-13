دبلوماسية الزلزال تقرب بين تركيا واليونان

أدى الزلزالان المدمران اللذان ضربا المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، إلى تقارب دبلوماسي حذر بين تركيا واليونان رغم العلاقات المتوترة بينهما، حيث زار وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس المناطق المنكوبة بالزلزال في تركيا يوم الأحد برفقة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

دبلوماسية الزلزال

جاءت الزيارة كجزء من جولة جديدة لما يسمى بـدبلوماسية الزلزال بين الحليفين المضطربين، اللذين كانت علاقاتهما في كثير من الأحيان فاترة، إن لم تكن معادية تمامًا.

ويختلف البلدان حول البحث عن الموارد الطبيعية في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط. كما اتهمت تركيا اليونان بعسكرة بعض جزر بحر إيجة، في انتهاك للمعاهدات الدولية، وهي تهمة نفتها اليونان بشدة، وفقًا لشركة البث الأمريكية.

الزيارة الأولى

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير أوروبي إلى تركيا منذ الكارثة التي وقعت الاثنين الماضي وأودت بأكثر من 28 ألف شخص في هذا البلد وفي سوريا.

والتقى ديندياس نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو حسب لقطات بثتها القناة العامة “آي آر تي”، قبل أن يستقل برفقته مروحية إلى المناطق المنكوبة.

ومن المقرر أن يزور وزيرا الخارجية خصوصًا أنطاكية حيث يشارك عمال إنقاذ يونانيون في عمليات البحث والإغاثة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك في أنطاكية قال وزير الخارجية اليوناني “أقدم باسم حكومة اليونان وشعبها أصدق التعازي إلى حكومة تركيا وشعبها بعد هاتين الهزتين الأرضيتين المدمّرتين”، في إشارة إلى الزلزالين اللذين وقعا بفارق بضع ساعات.

إشادة تركية

من جهته قال تشاوش أوغلو: “يظهر هذا الأمر تضامن الشعب اليوناني مع تركيا والشعب التركي. لقد كانت اليونان من أولى الدول التي عرضت المساعدة بعد الزلزال”.

ويتعلق الخلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حاليًّا خصوصًا بقضية الهجرة مع اتهام أثينا بإعادة المهاجرين على حدودها مع تركيا.

خلافات

كما يتواجه البلدان حول قضية المحروقات في البحر المتوسط وسط خلاف حول الحدود البحرية. ولكن اليونان وتركيا اللتان تقعان على خطوط تصدعات زلزالية، لديهما تقليد من تبادل المساعدة في مواجهة هذا النوع من الكوارث الطبيعية.

وأعرب مراقبون سياسيون ومعلقون في الصحافة اليونانية، عن أملهم منذ أيام في أن تكون المساعدات التي تقدمها اليونان تلقائيًّا لتركيا بداية جديدة في العلاقات بين البلدين.

زلزال تركيا

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 على مقياس ريختر، تركيا وسوريا الاثنين الماضي، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمّر بلغ نحو أكثر من 28 مليون شخص، محذرة من تضرّر عشرات المستشفيات.