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ضمن جلسات المنتدى السعودي للإعلام

دبلوماسيون : استفدنا من وسائل التواصل لفهم الشعب السعودي

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
دبلوماسيون : استفدنا من وسائل التواصل لفهم الشعب السعودي
المواطن - واس

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أقيمت اليوم ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية، الذي تنظمه هيئة الصحفيين بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، جلسة حوارية بعنوان “الدبلوماسية الرقمية وثقافة الاتصال المجتمعي”.
وشارك في الجلسة سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج، وسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

أهمية الإعلام

وتحدث المشاركون خلال الجلسة عن مدى استفادتهم من الإعلام في إيصال رسالتهم وثقافتهم، والتعرف على الثقافات السعودية، كذلك الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والثورة الرقمية في التعريف بالدول ونشر ثقافاتها.
وأكدوا أهمية أن يكون السفير خير ممثل لبلده وأن يكون مدافعاً عن توجهات حكومته ويتجنب الخوض في المسائل الجدلية التي قد تثير الحساسية بين البلدين، وضرورة الالتزام بالقيم المجتمعية.

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وسائل التواصل الاحتماعي

وأشار المشاركون إلى ما تحمله وسائل التواصل الاحتماعي من أهمية خاصة في التواصل مع المجتمعات وقياس الانطباعات وتبادل الأفكار مع الشعوب، منوهين بالثقافات السعودية المختلفة التي يتم التعرف عليها من خلال زيارة بعض المدن والمناطق.وأشاروا إلى أنه ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي دائماً مايُظهر الشعب السعودي مدى فخره بوطنه وقيادته وثقافته وتقاليده الأصيلة.

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