Icon

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب Icon ضبط 20 مخالفًا لتخزينهم 179 مترًا مكعباً من الحطب المحلي Icon هيومن رايتس ووتش تتهم واشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية Icon ارتفاع عدد قتلى زلزال سوريا لـ 5540 Icon وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سعود الطبية  Icon تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون ريال Icon لحظة وصول أول قافلة مساعدات أممية لشمال سوريا Icon الطائرة الإغاثية التاسعة تتوجه إلى مطار حلب الدولي Icon ماسك يعلق على خبر تعيين مدير لتويتر بصورة كلب Icon طريف وشرورة تسجلان أعلى وأدنى درجة حرارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
الأشخاص غير الملقحين الأكثر عرضة للخطر

دراسة: كورونا يرفع فرص الإصابة بمرض خطير

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
دراسة: كورونا يرفع فرص الإصابة بمرض خطير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت دراسة طبية حديثة أن المصابين بكوفيد-19 خلال موجة تفشي المتحور “أوميكرون”، يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بمرض السكري.

مرض السكري

وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون في مركز Cedars-Sinai الطبي في لوس أنجلوس، والتي نُشرت في JAMA Network Open، إلى أن المرضى يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بمرض السكري في 90 يومًا بعد الإصابة بكورونا بشكل عام أو المتحور أوميكرون تحديدًا.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة بفروع عبداللطيف جميل

Img

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وفلامنجو

استندت الدراسة على بيانات فحص السجلات الطبية لأكثر من 23000 شخص أصيبوا بكوفيد-19 خلال فترة هيمنة المتحور “أوميكرون” على الإصابات، وفقًا لوكالة “يو بي آي” للأنباء.

الأكثر عرضة للإصابة

أثبتت الدراسة أن الأشخاص غير الملقحين الذين أصيبوا بالعدوى، تم تشخيصهم بمرض السكري بمعدل 3 أضعاف تقريبًا أكثر من الأشخاص غير المحصنين الذين لم يصابوا بالعدوى.

أظهرت البيانات أيضًا أن الأفراد الذين تم تطعيمهم لم يظهروا زيادات ذات دلالة إحصائية في تشخيص مرض السكري بعد الإصابة بعدوى كوفيد.

ارتباط السكري بكورونا

وسجلت الدراسة زيادة بالنسبة لمرض السكري خلال فترات الإغلاق والضغط الكبير الذي شهدته المستشفيات خلال تفشي وباء كورونا.

شدد الباحثون على الحاجة إلى مزيد من البحوث لإنشاء لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ارتباط السكري بكورونا أو متحوره “أوميكرون”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...
السعودية اليوم

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...

السعودية اليوم
كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...
السعودية اليوم

كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...

السعودية اليوم
توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...
العالم

توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...

العالم
النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...
الرياضة

النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...

الرياضة
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة
فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي
الرياضة

فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي

الرياضة
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...
العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...

العالم
37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...
الرياضة

37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...

الرياضة