دراسة: كورونا يرفع فرص الإصابة بمرض خطير

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كشفت دراسة طبية حديثة أن المصابين بكوفيد-19 خلال موجة تفشي المتحور “أوميكرون”، يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بمرض السكري.
وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون في مركز Cedars-Sinai الطبي في لوس أنجلوس، والتي نُشرت في JAMA Network Open، إلى أن المرضى يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بمرض السكري في 90 يومًا بعد الإصابة بكورونا بشكل عام أو المتحور أوميكرون تحديدًا.
استندت الدراسة على بيانات فحص السجلات الطبية لأكثر من 23000 شخص أصيبوا بكوفيد-19 خلال فترة هيمنة المتحور “أوميكرون” على الإصابات، وفقًا لوكالة “يو بي آي” للأنباء.
أثبتت الدراسة أن الأشخاص غير الملقحين الذين أصيبوا بالعدوى، تم تشخيصهم بمرض السكري بمعدل 3 أضعاف تقريبًا أكثر من الأشخاص غير المحصنين الذين لم يصابوا بالعدوى.
أظهرت البيانات أيضًا أن الأفراد الذين تم تطعيمهم لم يظهروا زيادات ذات دلالة إحصائية في تشخيص مرض السكري بعد الإصابة بعدوى كوفيد.
وسجلت الدراسة زيادة بالنسبة لمرض السكري خلال فترات الإغلاق والضغط الكبير الذي شهدته المستشفيات خلال تفشي وباء كورونا.
شدد الباحثون على الحاجة إلى مزيد من البحوث لإنشاء لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ارتباط السكري بكورونا أو متحوره “أوميكرون”.