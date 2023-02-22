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مع فخر أبناء المملكة بالإرث التاريخي الذي أسسه الإمام محمد بن سعود منذ 3 قرون، كتب الشاعر الأمير سعد آل سعود، بعض أبيات الشعر المميزة في مؤسس السعودية الذي رسم سجلًا حافلًا لأحداث الحياة بالمملكة.
فيديو | محمد بن سعود 1727… كلمات الشاعر الأمير سعد آل سعود#يوم_بدينا#يوم_التأسيس#الإخبارية pic.twitter.com/Ut7jjr5Wij
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 22, 2023
وقال الشاعر سعد آل سعود في قصيدته التي نشرتها قناة “الإخبارية”:
1727 ميلاد دولة عز وسياسة ودين..
محمد بن سعود أسس بناها..
ثم انتمت له بالاسم والعناوين.
السيف سلة للمعالي والأمجاد..
من فضل ربي بدل الشين بالزين..
محمد بن سعود والدار محكوم
فالصدر ذكر وفي المساجد مصلين..
خلف وراه أسود بالفطرة تسود
يا طيبهم والفعل خير البراهين.
درعية آل سعود رفرف علمها
واللي سكنها ساكن القلب والعين..
شمس تعلت فوق غيمة وبراق
شعاعها كأنه ينادي مكفين.
وتحتفي المملكة اليوم بذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله –.
وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.