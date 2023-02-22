Icon

التعاون يُلاقي الفيحاء والاتحاد يواجه الرائد غدًا Icon درعية آل سعود رفرف علمها واللي سكنها ساكن القلب والعين Icon سفير فرنسا من الدرعية: اختبرت كرم الضيافة السعودية أينما ذهبت Icon فعاليات تاريخية وتراثية سعودية بمعرض آيدكس 2023 في يوم التأسيس Icon يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي المجيد Icon مواجهة صعبة تنتظر النصر بجولة يوم التأسيس Icon السديس: بيوم التأسيس كنا وبدونه لم نكن Icon الجماهير سر تألق الأهلي في دوري يلو Icon مشروع المكعب يضع معيارًا جديدًا لمشاريع التنمية الحضرية حول العالم Icon أبرز أعمال الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكامها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
محمد بن سعود أسس بناها ثم انتمت له بالاسم والعناوين

درعية آل سعود رفرف علمها واللي سكنها ساكن القلب والعين

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
درعية آل سعود رفرف علمها واللي سكنها ساكن القلب والعين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

مع فخر أبناء المملكة بالإرث التاريخي الذي أسسه الإمام محمد بن سعود منذ 3 قرون، كتب الشاعر الأمير سعد آل سعود، بعض أبيات الشعر المميزة في مؤسس السعودية الذي رسم سجلًا حافلًا لأحداث الحياة بالمملكة.

محمد بن سعود

وقال الشاعر سعد آل سعود في قصيدته التي نشرتها قناة “الإخبارية”:

1727 ميلاد دولة عز وسياسة ودين..

محمد بن سعود أسس بناها..

ثم انتمت له بالاسم والعناوين.

السيف سلة للمعالي والأمجاد..

من فضل ربي بدل الشين بالزين..

محمد بن سعود والدار محكوم

فالصدر ذكر وفي المساجد مصلين..

خلف وراه أسود بالفطرة تسود

يا طيبهم والفعل خير البراهين.

درعية آل سعود رفرف علمها

واللي سكنها ساكن القلب والعين..

شمس تعلت فوق غيمة وبراق

شعاعها كأنه ينادي مكفين.

يوم التأسيس

وتحتفي المملكة اليوم بذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله –.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي
السعودية اليوم

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج...

السعودية اليوم
تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب في منازلهم
السعودية اليوم

تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب...

السعودية اليوم
مراد باتنا مطلب النصراويين
الرياضة

مراد باتنا مطلب النصراويين

الرياضة
تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري روشن
الرياضة

تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري...

الرياضة
جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم
السعودية اليوم

جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم

السعودية اليوم
وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا
العالم

وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في...

العالم
تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية
آخر الاخبار

تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية

آخر الاخبار
جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي ستانيكي
مشاهير

جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي...

مشاهير