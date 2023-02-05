دعوات الشفاء تُحيط بـ سالم مروان

حرصت فئات عريضة من جماهير كرة القدم السعودية عامة، وجماهير النصر خاصة على التوجه بدعوات الشفاء لـ سالم مروان حارس مرمى نادي النصر الأسبق، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وكان الناقد الرياضي عبدالرحمن الزهراني قال اليوم عبر حسابه في “تويتر” : ” دعواتكم بالشفاء للكابتن وحارس منتخبنا والنصر الأسبق، سالم مروان حيث يرقد بالعناية المركزة في مستشفى الملك سلمان في الرياض”.

وعلق علي كميخ نجم النصر السابق قائلًا: ” ألف لابأس للكابتن سالم”.

أما عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي الأسبق للنصر فقال: ” أسأل الله أن يشفيه ويعافيه”.

مسيرة سالم مروان

ولعب مروان مع نادي النصر خلال الفترة من 1972 إلى عام 1991 ميلاديًا، كما فاز مع النصر بـ 3 ألقاب في الدوري السعودي أعوام 1980 و 1981 و 1989.

وكان مروان صاحب الـ64 عامًا اعتزل كرة القدم بعد إصابة خطيرة تعرض لها في حادث مروري، حيث أُصيب بشلل رباعي أنهى مسيرته، بعد أن تعرض لحادث انقلاب سيارة أثناء عودته من مكة المكرمة، حيث كان معه لاعب نادي النصر لكرة اليد محمد بشير.