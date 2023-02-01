دلالة وقيمة كبرى لـ صوت الأرض بنقل 40 قناة دولية للحفل

يعكس نقل أكثر من 40 قناة دولية لحفل صوت الأرض على الهواء مباشرة؛ الدلالة والقيمة العالية لهذا الحفل، والمكانة النفيسة التي يمثلها قيثارة الشرق الفنان طلال مداح.

ثقة كبيرة

كما يؤكد نقل القنوات الدولية لهذه الفعالية الكبرى الثقة الكبيرة التي اكتسبتها الفعاليات الفنية والترفيهية التي تقيمها المملكة، خاصةً وأن تكريم الفنان طلال مداح الذي قدم كثيرًا للأغنية العربية؛ يجسد وفاء المملكة لفنانيها الرواد وتقديرها العميق للفن والفنانين، في حياتهم وبعد رحيلهم.

ليلة صوت الأرض

وتنظم هيئة الترفيه الليلة، حفلًا بعنوان ليلة صوت الأرض، والحفل يشهد تكريم الفنان والملحن الراحل طلال مداح، بالإضافة إلى حضور عدد من مطربي الوطن العربي، أبرزهم: نجوى كرم، أصالة، هاني شاكر، صابر الرباعي، أنغام، عبدالمجيد عبدالله، والسودانية داليا مبارك، ماجد المهندس.

وروّج المستشار تركي آل الشيخ للحفل من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي تويتر، معلقًا: عذراء نخت رجالها، اليوم نكرم الراحل الكبير صوت الأرض، في تجمع لا يحدث إلا في بلدنا الحبيب، تعلمنا الوفاء من قيادتنا الرشيدة، واليوم الرسالة أن كل من خدم هذه الأرض يستحق الوفاء، حفظ الله مولاي وسمو سيدي والشعب السعودي الغالي، اليوم ليلة للتاريخ.