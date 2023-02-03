دليل يُقرب ليونيل ميسي من الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي حول تحديد مصيره مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

ليونيل ميسي

وسينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في صيف العام الحالي، حيث قالت قناة TYC الأرجنتينية إن النجم الأرجنتيني لا يُحبذ الاستمرار مع باريس سان جيرمان.

وتوقفت مفاوضات تجديد عقد النجم الأرجنتيني مع البي إس جي خلال الفترة الحالية.

وفي وقت سابق، رد الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي في نادي الهلال، على مشجع لأزرق الرياض طلب ضم ميسي.

وحول هذا الأمر، انتشر مقطع فيديو متداول لـ الأمير الوليد بن طلال الثلاثاء الماضي عبر موقع “تويتر” وهو يتحدث سريعًا مع مشجع هلالي بشأن صفقة النجم الأرجنتيني.

ورد الوليد بن طلال على المشجع الهلالي قائلًا له: “أبشروا به”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Marca الإسبانية الشهيرة أن الهلال والاتحاد سيتنافسان لضم النجم الأرجنتيني مع تقديم راتب سنوي له قدره 350 مليون يورو لإقناعه بالقدوم للدوري السعودي.