دموع عاملة صينية تعرضت للإهانة تلهب التواصل الاجتماعي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين بالغضب عقب انتشار مقطع فيديو يوثق بكاء امرأة تعمل في محطة وقود بعد تعرضها لإهانة على أحد الأثرياء.

إلقاء الأموال على الأرض

وفي حركة مهينة للموظفة، قام صاحب سيارة فاخرة بإلقاء الأموال على الأرض بعد تعبئة الوقود، فقامت بجمعها وهي تذرف الدموع، مما أثار موجة من الغضب.

وتحدثت على وسائل الإعلام الصينية عما يسمى بحادثة (فجوة جيل)، التي وقعت في محطة وقود بمنطقة استراحة على الطريق السريع في مقاطعة سيتشوان خلال العام الصيني الجديد.

وفي التفاصيل، دخلت سيارة مرسيدس سوداء اللون إلى المحطة، فذهبت العاملة بدوام جزئي لتزويدها بالوقود، وبعد الانتهاء مدت يدها عبر النافذة فقام صاحب السيارة برمي المبلغ المطلوب على الأرض ثم غادر المحطة.

ذهول

وأصاب الموقف المحرج العاملة بالذهول، لكنها انحنت وجمعت الأموال وهي تمسح الدموع من عينيها.

وإثر موجة الغضب التي رافقت الواقعة، أوضح مالك السيارة لوسائل الإعلام المحلية بأنه لم تكن لدي أي نية لإلقاء الأموال على الأرض أو إهانة العمال بدوام جزئي.

وقررت جميع محطات الصين، فور انتشار الفيديو، حظر تلك السيارة من دخول محطاتهم، ومنعها من التزود بالوقود بشكل كامل.