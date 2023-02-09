دواء يخفض الوزن خلال 6 أشهر

كشف استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور نايف العنزي، دواءً جديدًا يخفض الوزن خلال 6 أشهر.

وقال نايف العنزي خلال لقاء له مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على إبر مونجارو وهو من الأدوية المعتمدة لتخفيض السكر التراكمي وسيسبب نقلة كبيرة لمن يعانون من زيادة الوزن.

ولفت العنزي إلى أن أغلب الأدوية التي تستخدم في الوقت الحالي هي أدوية تكون للسكر من النوع الثاني ومن آثارها الجانبية تقليل الشهية أو سد الشهية وتبطئة تفريغ المعدة للطعام وبالتالي ينخفض الوزن.

نقلة كبيرة للنزول في الوزن

وتابع: هذه الأدوية موجودة في أمريكا وبعض الدول المجاورة، وما زالت حتى الآن غير متوفرة في المملكة، وبالتأكيد لا تدخل المملكة إلا بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء.

وأضاف: من الأدوية التي ستعمل نقلة كبيرة للنزول في الوزن للناس الذين يريدون النزول في حدود الكيلو جرامات المعينة وحالتها لا تستدعي إجراء عمليات جراحية مثل التكميم، فيكون مؤهلًا لأخذ إبر مونجارو.

وأردف: يتم إعطاء الجرعات تدريجيًّا على مدى 6 أشهر، ففي الشهر الأول تكون الجرعة 2.5 مللي جرام، وكل شهر يتم زيادة 2.5 مللي جرام وتصل إلى 15 مللي جرام في الشهر السادس.

ولفت إلى أن أغلب الدراسات التي ذكرتها الشركة أن النتائج تكون على 5 مللي جرام فأكثر، لافتًا إلى أنه يتم التدرج؛ لأن جسم الإنسان له درجة قبول أو تحمل للأدوية، وبالنسبة لهذه الأدوية يكون لجسم الإنسان ردة فعل، ولذلك يتم البدء بجرعات منخفضة وتزداد تدريجيًّا، وإذا كانت النتائج جيدة يتم الاستمرار.