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مدفوعة الأجر لتعزيز معدل المواليد

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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منحت بعض الأقاليم الصينية، المتزوجين الجدد إجازة مدفوعة الأجر 30 يومًا؛ وذلك تشجيعًا على الزواج وتعزيز معدل المواليد المتدهور.

مدفوعة الأجر

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، يمنح إقليم قانسو شمال غرب البلاد وإقليم شانشي 30 يومًا الآن، بينما يمنح إقليم شنغهاي 10 أيام مع استمرار منح 3 أيام فقط في سيتشوان.

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وذكر عميد معهد أبحاث التنمية الاجتماعية بجامعة ساوث ويسترن للعلوم المالية والاقتصادية: تمديد إجازة الزواج هو أحد الطرق الفعالة لزيادة معدل الخصوبة.. تمديد إجازة الزواج يتم بشكل رئيسي في بعض الأقاليم والمدن ذات التنمية الاقتصادية البطيئة نسبيًّا.

إنجاب ثلاثة أطفال

وكانت السلطات في الصين قد سمحت للأزواج بالإنجاب حتى ثلاثة أطفال، في خطوة تضع نهاية لسياسة الطفلين الحازمة.

واعتمد رئيس البلاد شي جينبينغ هذا التغيير في اجتماع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحسب وكالة شينخوا الرسمية للأنباء.

انخفاض معدل المواليد

وجاءت الخطوة بعدما أظهر إحصاء يُجرى كل عشرة أعوام أن النمو السكاني في الصين سجل أدنى مستوياته.

وقد وضع هذا الإحصاء ضغوطًا على الحكومة حتى تضع بدورها تدابير من شأنها تشجيع الأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال، في محاولة لتجنّب تراجع عدد السكان.

انخفاض معدل الزواج

وأظهر إحصاء أجري في الصين في وقت سابق من الشهر الجاري أن العام الماضي شهد ميلاد نحو 12 مليون طفل، مقارنة بـ 18 مليون عام 2016.

وبحسب موقع “الإذاعة الوطنية العامة” بالولايات المتحدة، فإن معدل الزواج في الصين انخفض بنسبة 30% خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك لعدة أسباب، منها عدم الرغبة في تحمل المسؤولية مبكرًا، ورغبة النساء في عدم خسارة الوظيفة؛ حيث إن عدد النساء في الجامعات الصينية عام 2018، زاد عن عدد الرجال، وهذا يعني أن السيدات حصلن على وظائف أكثر من الرجال، وبالتالي تحاول أغلبهن الحفاظ على العمل، ولذلك يتخذن قرارًا بعدم الزواج في بداية سنوات العمل.

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