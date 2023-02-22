دياز: جاهزون لمواجهة فولاذ وتحقيق الفوز

أكد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على جاهزية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة فولاذ الإيراني، متمنيًا تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل.

دياز يؤكد جاهزية الهلال

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد فولاذ الإيراني، يوم غد الخميس، على استاد الجنوب في الدوحة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقال دياز: “أظهرنا فعاليتنا في المباراة الماضية من خلال تسجيل الأهداف، ولكن لم نظهر بمستوانا الحقيقي، ويعد فولاذ فريقًا جيدًا يملك لاعبين متميزين قدموا مباراة ممتازة في الدور ثمن النهائي”.

وتابع: “يجب علينا كفريق أن نكون على أتم الجاهزية والاستعداد، لتحقيق الفوز نتيجة ومستوى، ونعرف فريق فولاذ ولن نغير طريقة لعبنا، ولكن نملك لاعبين قادرين على تسيير المباراة بالشكل المطلوب”.

واختتم دياز تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد فولاذ الإيراني، قائلًا: “يجب علينا استغلال التركيز والمعنويات العالية للاعبي الفريق لتحقيق الهدف المطلوب”.

تعليق لوسيانو فييتو

ومن جانبه، قال نجم الهلال، لوسيانو فييتو: “قدمنا أداء متميزًا في مونديال الأندية، وعلينا مواصلة العمل، ويجب علينا كلاعبين الاستعداد التام والعمل المتميز للوصول إلى هدفنا”.

وجاء في ختام تصريحات لوسيانو فييتو: “استطعنا الفوز في المباراة الماضية، ونتوقع أن نخوض جميع المباريات القادمة بصعوبة تامة”.