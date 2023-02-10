دياز: درسنا الريال جيدًا وسقف طموحاتنا مرتفع

أكد المدير الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز تطور كرة القدم السعودية بشكل كبير، مشددًا على ارتفاع سقف طموحات الزعيم بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

تعليق دياز على المباراة

وتحدث دياز عن نهائي كأس العالم للأندية المقرر إقامته، يوم غد السبت، قائلًا: “لعبنا جيداً أمام فلامنجو، تحكمنا بالكرة بطريقة رائعة، والآن أهم شيء يجب علينا فعله أمام ريال مدريد ألا نرتكب الأخطاء”.

وتابع خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “الهلال نادٍ مهم في السعودية وآسيا، وهذا الأمر يتطلب منا أن نظهر بشكل قوي، لأننا نمثل بلداً بأسره، ونحن نعمل بطريقة هادئة، ودرسنا نقاط ضعف وقوة ريال مدريد”.

وأضاف دياز: “كرة القدم السعودية تكبر وتنمو بشكل كبير، والسعودية قادرة على جلب أكبر اللاعبين على غرار قدوم كريستيانو رونالدو، ومن الممكن أن نشاهد قدوم لاعبين كبار في المستقبل، على سبيل المثال النجم ليونيل ميسي”.

ارتفاع الطموحات

وواصل: “كان هناك ضغط كبير علينا في مباراة الوداد، لكننا تجاوزنا ذلك أمامهم وأمام فلامنجو، ونحن الآن في نهائي المونديال الذي سنقدم فيه كل ما نملك، سقف طموحاتنا مرتفع جداً، ونحن نسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد”.

واستكمل دياز: “فينيسيوس لاعب رائع، كذلك كريم بنزيما مهاجم قوي، لكننا سنعمل على إيقافهم من الوصول لمرمانا، ويجب أن نحد من قوة الجهة اليسرى لريال مدريد، هم من أفضل الفرق في العالم، ويجب أن يكون حضورنا الذهني كبيرًا”.

وأردف دياز: “بالنسبة لي وبالنسبة لفريقي كذلك أحد أهم التجارب في حياتنا الرياضية هو الوصول لنهائي كأس العالم للأندية، ومواجهة ريال مدريد تضيف طابعاً آخر على المباراة”.

ووجه دياز رسالة إلى الجمهور، وقال: “نحن نشعر بالامتنان الشديد تجاه الجماهير المغربية التي ساندتنا في المباراة الماضية، ونتمنى أن يكونوا حاضرين غداً لتشجيعنا”.

واختتم دياز تصريحاته قائلًا: “الميزة لنا أن لاعبي فريقي لديهم الكثير من الخبرة الدولية، لذلك إن استطعنا التركيز كما هو الحال في المباريات الماضية فسنقدم مباراة رائعة”.

المعيوف سعيد بالتواجد في النهائي

وفي السياق ذاته، قال حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف: “أنا سعيد بتواجدنا في نهائي المونديال، وأتوقع مساندة جماهيرية كبيرة لنا في المدرجات غداً، وسنقاتل كلاعبين في الملعب”.

وتابع: “أنا أعرف لاعبي ريال مدريد جيداً، لأننا نتابع فريقه في الأساس في كل المباريات، وأتمنى أن نقدم مستوى كبيرًا أمامهم، المباراة لن تكون سهلة، لكنني متفاءل وأشعر بإحساس رائع، وسنسعى للفوز ورد الجميل لجماهيرنا”.