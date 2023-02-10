Icon

الهلال بالأزرق والريال بالأبيض في نهائي مونديال الأندية Icon مطالب بحل مشاكل الطرق بعد حادث معلمات المحاني Icon الهند تتجه لتغير مسمى عيد الحب إلى عناق البقرة Icon الضمان الصحي: لا يحق لشركات التأمين طلب نموذج إفصاح للمواليد الجدد Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة التصنيع Icon دياز: درسنا الريال جيدًا وسقف طموحاتنا مرتفع Icon بوتين يخاطب الشعب الروسي في ذكرى الحرب على أوكرانيا Icon فريق البحث والإنقاذ السعودي يغادر لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا Icon 18 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بالجبيل Icon 10 شروط لوظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية للكادر النسائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
موجهًا الشكر للجماهير لمساندة الهلال

دياز: درسنا الريال جيدًا وسقف طموحاتنا مرتفع

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
دياز: درسنا الريال جيدًا وسقف طموحاتنا مرتفع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المدير الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز تطور كرة القدم السعودية بشكل كبير، مشددًا على ارتفاع سقف طموحات الزعيم بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

تعليق دياز على المباراة

وتحدث دياز عن نهائي كأس العالم للأندية المقرر إقامته، يوم غد السبت، قائلًا: “لعبنا جيداً أمام فلامنجو، تحكمنا بالكرة بطريقة رائعة، والآن أهم شيء يجب علينا فعله أمام ريال مدريد ألا نرتكب الأخطاء”.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف بشركة أرامكو روان للحفر في عدة مدن

Img

تشكيل مباراة الأهلي وريال مدريد

وتابع خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “الهلال نادٍ مهم في السعودية وآسيا، وهذا الأمر يتطلب منا أن نظهر بشكل قوي، لأننا نمثل بلداً بأسره، ونحن نعمل بطريقة هادئة، ودرسنا نقاط ضعف وقوة ريال مدريد”.

وأضاف دياز: “كرة القدم السعودية تكبر وتنمو بشكل كبير، والسعودية قادرة على جلب أكبر اللاعبين على غرار قدوم كريستيانو رونالدو، ومن الممكن أن نشاهد قدوم لاعبين كبار في المستقبل، على سبيل المثال النجم ليونيل ميسي”.

كريستيانو رونالدو - النصر والوحدة
كريستيانو رونالدو

ارتفاع الطموحات

وواصل: “كان هناك ضغط كبير علينا في مباراة الوداد، لكننا تجاوزنا ذلك أمامهم وأمام فلامنجو، ونحن الآن في نهائي المونديال الذي سنقدم فيه كل ما نملك، سقف طموحاتنا مرتفع جداً، ونحن نسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد”.

واستكمل دياز: “فينيسيوس لاعب رائع، كذلك كريم بنزيما مهاجم قوي، لكننا سنعمل على إيقافهم من الوصول لمرمانا، ويجب أن نحد من قوة الجهة اليسرى لريال مدريد، هم من أفضل الفرق في العالم، ويجب أن يكون حضورنا الذهني كبيرًا”.

وأردف دياز: “بالنسبة لي وبالنسبة لفريقي كذلك أحد أهم التجارب في حياتنا الرياضية هو الوصول لنهائي كأس العالم للأندية، ومواجهة ريال مدريد تضيف طابعاً آخر على المباراة”.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @fifaworldcup_ar

ووجه دياز رسالة إلى الجمهور، وقال: “نحن نشعر بالامتنان الشديد تجاه الجماهير المغربية التي ساندتنا في المباراة الماضية، ونتمنى أن يكونوا حاضرين غداً لتشجيعنا”.

واختتم دياز تصريحاته قائلًا: “الميزة لنا أن لاعبي فريقي لديهم الكثير من الخبرة الدولية، لذلك إن استطعنا التركيز كما هو الحال في المباريات الماضية فسنقدم مباراة رائعة”.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

المعيوف سعيد بالتواجد في النهائي

وفي السياق ذاته، قال حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف: “أنا سعيد بتواجدنا في نهائي المونديال، وأتوقع مساندة جماهيرية كبيرة لنا في المدرجات غداً، وسنقاتل كلاعبين في الملعب”.

وتابع: “أنا أعرف لاعبي ريال مدريد جيداً، لأننا نتابع فريقه في الأساس في كل المباريات، وأتمنى أن نقدم مستوى كبيرًا أمامهم، المباراة لن تكون سهلة، لكنني متفاءل وأشعر بإحساس رائع، وسنسعى للفوز ورد الجميل لجماهيرنا”.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @aawsat_spt

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030
السعودية اليوم

بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030

السعودية اليوم
الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم...
الرياضة

الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم...

الرياضة
الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع
آخر الاخبار

الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع

آخر الاخبار
لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين...
السعودية اليوم

لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين...

السعودية اليوم
مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة
الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...
السعودية اليوم

الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...

السعودية اليوم
التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن

الرياضة