دياز: سعيد بمستوى اللاعبين وكنا نستحق التأهل

أبدى المدير الفني الأرجنتيني، رامون دياز، سعادته بمستوى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي، مؤكدًا أن الأزرق يستحق التأهل.

تعليق دياز على الفوز

وتحدث دياز بعد مواجهة الهلال ضد شباب الأهلي دبي، قائلًا: “نحن سعداء بنتيجة المباراة، ولكن لسنا بسعداء على المستوى، استطعنا أن نسجل هدفًا مبكرًا، مما أعطى شعور الانتصار للاعبين”.

وعن قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، قال: “بلا شك سوف نواجه فريقًا قويًّا كون جميع الفرق المتأهلة قوية”.

واختتم دياز حديثه قائلًا: “الفريق عاد من المشاركة في كأس العالم ولعب أمام أندية على مستوى عالٍ، ووخط الدفاع يحتاج إلى وسط قوي ليسانده، وبشكل عام الفريق كان الأفضل داخل المباراة ونستحق التأهل”.

فوز الهلال ضد شباب الأهلي

ولعب الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي على إستاد الجنوب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 3/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).