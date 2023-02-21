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بعد تجاوز شباب الأهلي بثلاثية

دياز: سعيد بمستوى اللاعبين وكنا نستحق التأهل

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
دياز: سعيد بمستوى اللاعبين وكنا نستحق التأهل
المواطن - فريق التحرير

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أبدى المدير الفني الأرجنتيني، رامون دياز، سعادته بمستوى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي، مؤكدًا أن الأزرق يستحق التأهل.

تعليق دياز على الفوز

وتحدث دياز بعد مواجهة الهلال ضد شباب الأهلي دبي، قائلًا: “نحن سعداء بنتيجة المباراة، ولكن لسنا بسعداء على المستوى، استطعنا أن نسجل هدفًا مبكرًا، مما أعطى شعور الانتصار للاعبين”.

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جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وعن قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، قال: “بلا شك سوف نواجه فريقًا قويًّا كون جميع الفرق المتأهلة قوية”.

واختتم دياز حديثه قائلًا: “الفريق عاد من المشاركة في كأس العالم ولعب أمام أندية على مستوى عالٍ، ووخط الدفاع يحتاج إلى وسط قوي ليسانده، وبشكل عام الفريق كان الأفضل داخل المباراة ونستحق التأهل”.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_EN

فوز الهلال ضد شباب الأهلي

ولعب الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي على إستاد الجنوب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 3/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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