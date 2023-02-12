دياز: قدمنا أداء مشرفًا ضد ريال مدريد

أشاد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، بأداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

دياز يُشيد بلاعبي الهلال

ووصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الرياض، بعد مشاركتها في كأس العالم للأندية، والتتويج بالميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه.

وقال رامون دياز خلال تصريحاته لقناة SSC فور وصوله إلى الرياض: “يجب أن يذهب التبريكات والشكر إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذين قدموا مباريات ممتازة، وأدينا أداء مشرفًا ضد ريال مدريد”.

الهلال في مونديال الأندية

وحقق الزعيم عدة أرقام مميزة في كأس العالم للأندية، حيث إنه أصبح أول ناد سعودي يتأهل إلى النهائي، وحطم رقمه في آخر مشاركتين بالحصول على المركز الرابع، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه الاتحاد في 2005.

كما أن كتيبة رامون دياز أصبحت أول فريق في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية يسجل 3 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال مواجهة واحدة.