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دياز: قدمنا أداء مشرفًا ضد ريال مدريد

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٨ مساءً
دياز: قدمنا أداء مشرفًا ضد ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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أشاد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، بأداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

دياز يُشيد بلاعبي الهلال

ووصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الرياض، بعد مشاركتها في كأس العالم للأندية، والتتويج بالميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وقال رامون دياز خلال تصريحاته لقناة SSC فور وصوله إلى الرياض: “يجب أن يذهب التبريكات والشكر إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذين قدموا مباريات ممتازة، وأدينا أداء مشرفًا ضد ريال مدريد”.

رامون دياز
المدرب الأرجنتيني – المصدر @Alhilal_FC

الهلال في مونديال الأندية

وحقق الزعيم عدة أرقام مميزة في كأس العالم للأندية، حيث إنه أصبح أول ناد سعودي يتأهل إلى النهائي، وحطم رقمه في آخر مشاركتين بالحصول على المركز الرابع، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه الاتحاد في 2005.

كما أن كتيبة رامون دياز أصبحت أول فريق في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية يسجل 3 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال مواجهة واحدة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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