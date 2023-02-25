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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

دياز: مستعدون لمواجهة الدحيل ونسعى للوصول للنهائي

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
دياز: مستعدون لمواجهة الدحيل ونسعى للوصول للنهائي
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، استعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة الدحيل، متمنيًا الوصول للنهائي والمنافسة على اللقب الآسيوي.

دياز يؤكد جاهزية الهلال

ومن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الدحيل القطري، يوم غد الأحد عند الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقال دياز: “مستعدون لنصف النهائي، وجميع اللاعبين سعيدين ومعنوياتنا عالية وجاهزون للانتصار.. الهلال فريق متمرس ولديه مشاركات قارية وعالمية، ووصولنا للنهائي يحتاج المزيد من العطاء لإكمال مسيرة تحقيق اللقب”.

دياز
دياز – المصدر @Alhilal_FC

وتابع المدرب الأرجنتيني تصريحاته قائلًا: “لدينا مجموعة جيده وكبيرة من اللاعبين، وهذه البطولة يتم اختيار 4 محترفين فقط، نملك عدة خيارات مناسبة ومتاحة لهذه المباراة”.

واختتم دياز تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الدحيل، قائلًا: “من الرائع تواجد مدربين أرجنتينيين في نصف النهائي، وسعيد جداً بمقابلة هيرنان كريسبو، وأتمنى أن نقدم مباراة رائعة للجماهير والمشاهدين”.

دياز
جانب من المؤتمر الصحافي – المصدر @aawsat_spt

الشهري يتمنى التأهل للنهائي

وفي السياق ذاته، قال مهاجم الهلال، صالح الشهري: “هدفنا الوصول إلى النهائي، ونحن قادرون على الحفاظ على اللقب، الدحيل فريق كبير، قدموا مباراة كبيرة أمام الشباب وانتصروا، وأتمنى أن يكون الفوز من نصيبنا في هذه المواجهة”.

صالح الشهري
الشهري – المصدر @SaudiSuperCup
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