Icon

دياز: مواجهة فلامنجو ممتعة ونسعى للتأهل إلى النهائي Icon الرعي مُضرّ بالمراعي في حالتين Icon ارتفاع ضحايا الزلزال لـ 1651 قتيلًا و11119 مُصابًا Icon أمن الطرق يحل أزمة معتمر فقد متعلقاته بشاحنة خلال دقيقتين Icon أكثر من 30 خدمة إلكترونية لخدمة المستثمرين في منصة صناعي Icon أردوغان يعلن حدادًا وطنيًا لمدة أسبوع على ضحايا الزلزال Icon ولي العهد يعزي أردوغان في ضحايا الزلزال Icon النصر يفقد تاليسكا وبيتي وألفارو 14 يومًا Icon أولمبياد وطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي لتأهيل الطلاب للمنافسات العالمية Icon مدرب فلامنجو: متحمسون لمواجهة الهلال ونسعى للتأهل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا قوة الفريق البرازيلي الهجومية

دياز: مواجهة فلامنجو ممتعة ونسعى للتأهل إلى النهائي

2023-02-06 الساعة 9:40
دياز: مواجهة فلامنجو ممتعة ونسعى للتأهل إلى النهائي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأرجنتيني رامون دياز على أن مباراة فلامنجو ستكون ممتعة للفريقين، متمنيًا التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى.

تعليق دياز على مواجهة فلامنجو

وقال دياز: “أتوقع أن المباراة ستكون ممتعة للفريقين، ونحن متحمسون للعب اللقاء، لدينا معلومات كاملة عن فلامنجو، ونحن في غاية التركيز، ولدينا الكثير من الإيمان للعب بشكل قوي”.

قد يهمّك أيضاً
Img

واتساب يضيف خدمة جديدة تتعلق بالرسائل المهمة

Img

بنك التنمية الاجتماعية يطلق مسارًا لتمويل ذوي الإعاقة

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد فلامنجو المقرر إقامتها، يوم غد الثلاثاء: “الفريق البرازيلي لديه طريقة لعب هجومية، لذلك يجب أن نركز على عدم ارتكاب أي أخطاء في الدفاع”.

رامون دياز
دياز – المصدر @aawsat_spt

وواصل دياز تصريحاته، قائلًا: “الثقة بالفوز في مجال المباريات الدولية لابد أن تحضر فهذا أمر مهم، فلامنجو بطل الليبرتادوريس والهلال بطل آسيا، لذلك المباراة ستكون ممتعة”.

وأضاف: “لعبنا أربعة أشواط أمام الوداد، بعكس فلامنجو الذي لم يلعب أي مباراة منذ أسبوع، يجب أن نضع ذلك في الحسبان لياقياً لنظهر بشكل لائق أمامهم، نحن انتصرنا باستحقاق وجدارة، وأمام فلامنجو لدينا كافة الإمكانيات لقلب الموازين”.

واختتم دياز تصريحاته قائلًا: “هذا هو الظهور الثالث للهلال في كأس العالم، ولم يسبق للنادي الوصول للمباراة النهائية، هذا أكبر حافز بالنسبة لنا، طموحنا عالي للفوز غداً، فلامنجو فريق كبير، لكن أمامنا فرصة للمضي قدماً يجب أن ننتهزها”.

مدرب الهلال دياز
جانب من المؤتمر الصحافي – المصدر @aawsat_spt

إيغالو سعيد بالتأهل

وفي السياق ذاته، علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو على مواجهة الغد، قائلًا: “نحن سعداء بالوصول لنصف النهائي، ونتطلع للظهور بشكل رائع”.

إيغالو
إيغالو – المصدر @aawsat_spt

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة