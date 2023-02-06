دياز: مواجهة فلامنجو ممتعة ونسعى للتأهل إلى النهائي الرعي مُضرّ بالمراعي في حالتين ارتفاع ضحايا الزلزال لـ 1651 قتيلًا و11119 مُصابًا أمن الطرق يحل أزمة معتمر فقد متعلقاته بشاحنة خلال دقيقتين أكثر من 30 خدمة إلكترونية لخدمة المستثمرين في منصة صناعي أردوغان يعلن حدادًا وطنيًا لمدة أسبوع على ضحايا الزلزال ولي العهد يعزي أردوغان في ضحايا الزلزال النصر يفقد تاليسكا وبيتي وألفارو 14 يومًا أولمبياد وطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي لتأهيل الطلاب للمنافسات العالمية مدرب فلامنجو: متحمسون لمواجهة الهلال ونسعى للتأهل
شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأرجنتيني رامون دياز على أن مباراة فلامنجو ستكون ممتعة للفريقين، متمنيًا التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى.
وقال دياز: “أتوقع أن المباراة ستكون ممتعة للفريقين، ونحن متحمسون للعب اللقاء، لدينا معلومات كاملة عن فلامنجو، ونحن في غاية التركيز، ولدينا الكثير من الإيمان للعب بشكل قوي”.
وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد فلامنجو المقرر إقامتها، يوم غد الثلاثاء: “الفريق البرازيلي لديه طريقة لعب هجومية، لذلك يجب أن نركز على عدم ارتكاب أي أخطاء في الدفاع”.
وواصل دياز تصريحاته، قائلًا: “الثقة بالفوز في مجال المباريات الدولية لابد أن تحضر فهذا أمر مهم، فلامنجو بطل الليبرتادوريس والهلال بطل آسيا، لذلك المباراة ستكون ممتعة”.
وأضاف: “لعبنا أربعة أشواط أمام الوداد، بعكس فلامنجو الذي لم يلعب أي مباراة منذ أسبوع، يجب أن نضع ذلك في الحسبان لياقياً لنظهر بشكل لائق أمامهم، نحن انتصرنا باستحقاق وجدارة، وأمام فلامنجو لدينا كافة الإمكانيات لقلب الموازين”.
واختتم دياز تصريحاته قائلًا: “هذا هو الظهور الثالث للهلال في كأس العالم، ولم يسبق للنادي الوصول للمباراة النهائية، هذا أكبر حافز بالنسبة لنا، طموحنا عالي للفوز غداً، فلامنجو فريق كبير، لكن أمامنا فرصة للمضي قدماً يجب أن ننتهزها”.
وفي السياق ذاته، علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو على مواجهة الغد، قائلًا: “نحن سعداء بالوصول لنصف النهائي، ونتطلع للظهور بشكل رائع”.