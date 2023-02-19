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مؤكدًا قوة مواجهة شباب الأهلي

دياز: هدفنا التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ مساءً
دياز: هدفنا التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، على قوة مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، مشددًا على أن الزعيم يسعى للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

دياز يؤكد قوة المواجهة

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد شباب الأهلي دبي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم غد الاثنين، على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.

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وقال دياز: “سلمان الفرج تنقصه المباريات، وحساسية اللعب حتى يستطيع المشاركة في مباراة الغد، البريك والقحطاني جاهزان، وانضما للفريق هُنا، وإمكانية مشاركتهما ستحدد لاحقاً”.

رامون دياز
رامون في المؤتمر الصحافي – المصدر @aawsat_spt

وأضاف دياز خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد: “مواجهتنا مع شباب الأهلي دبي مواجهة قوية.. ومدربهم مدرب كبير ويعرف تنظيم الفريق وإغلاق المناطق الخلفية.. ونحن لن نغير من طريقة لعبنا”.

وعن خوض الهلال مواجهة الغد وهو مضغوط؛ باعتباره وصيف لبطولة العالم وحامل لقب دوري أبطال آسيا، قال دياز: “لا أعتقد أن يشكل ضغط على اللاعبين فالفريق متمرس على المنافسات القوية والعمل بجد للوصول للمباراة النهائية وهذا هو هدفنا الأساسي”.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

تعليق جانغ هيون سو

وفي السياق ذاته، قال مدافع الهلال، جانغ هيون سو: “نحن في انتظار مباراة الغد، وسنكون مستعدين لها، شباب الأهلي دبي يملك لاعبين جيدين ومدرب جيد، ومستعدون للفوز، لدينا نفس الشغف لتحقيق الألقاب من جديد”.

جانغ هيون سو
هيون سو – المصدر @Alhilal_FC

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