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في نصف نهائي كأس العالم للأندية

دياز يكشف أوراق الهلال لمواجهة فلامنجو

2023-02-07 الساعة 9:31
دياز يكشف أوراق الهلال لمواجهة فلامنجو
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال تشكيلة الفريق استعدادًا لمواجهة نادي فلامنجو البرازيلي بعد قليل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل الهلال

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، خليفة الدوسري، جوستافو كويلار، أندري كاريلو، سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو”.

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وتنطلق المباراة في تمام الـ10 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب طنجة حيث تُنقل المباراة عبر قناتي SSC والقناة الرياضية المغربية.

تشكيلة الهلال لمواجهة فلامنجو

مواجهة واحدة سابقة

وسبق لـ الهلال أن تقابل مع فلامنجو في كأس العالم للأندية نسخة 2019، ووقتها فاز فلامنجو بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل لـ فلامنجو كل من جورجيان دي أراسكايتا وبرونو هنريكي وعلي البليهي بالخطأ في مرماه، بينما سجل لأزرق الرياض اللاعب سالم الدوسري.

يذكر أن أزرق الرياض كان تخطى عقبة نادي الوداد البيضاوي المغربي في ربع نهائي مونديال الأندية بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وسجل فريق الوداد هدف التقدم بالدقيقة الـ52 عبر اللاعب أيوب العملود، ثم نجح الهلال في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب محمد كنو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ93.

ويسعى الأزرق إلى أن يُصبح أول فريق سعودي يصل لنهائي كأس العالم للأندية في نسختها الـ19، في حال تخطى عقبة فلامنجو اليوم.

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