ديلي تليجراف: منظمة الصحة العالمية تعرض الجميع للخطر

تواجه منظمة الصحة العالمية حملة انتقادات، بسبب الفشل في التحقيق السريع في الأصول الحقيقية لوباء كورونا، ما يجعل العالم معرضاً لوباء آخر. تحقيق المنظمة

وأكد مقال صحيفة ديلي تليجراف، اليوم الخميس، أن منظمة الصحة العالمية، الهيئة المكلفة بالتوصل إلى الكيفية التي تسبب بها فيروس من وسط الصين في وفاة ملايين الأشخاص وقلب الاقتصاد العالمي رأساً على عقب، تجاهلت تقريرًا حول أصل فيروس كوفيد19، وهو ما كشفه مقال في مجلة نيتشر هذا الأسبوع. قد يهمّك أيضاً كريستيانو رونالدو يسعى لمواصلة توهجه لقطات جمالية لأزهار اليهق بالمدينة المنورة

وأصرت منظمة الصحة العالمية على أنه قد أسيء فهمها وأنها ستواصل التحقيق. هذا الارتباك هو ما توقعناه من هذه البيروقراطية غير الخاضعة للمساءلة ومقرها جنيف. الاحتمال السخيف

وفي عام 2020، استغرقت المنظمة عامًا لبدء التحقيق، وأرسلت فريقًا في رحلة قصيرة إلى مدينة ووهان الصينية في أوائل عام 2021. وانتهى ذلك بمؤتمر صحفي هزلي بدا فيه، بشكل عام، أنها تؤيد وجهة نظر النظام الصيني، بحسب الصحيفة.

وقالت المنظمة في المؤتمر إن نظرية تسرب الفيروس من مختبر كانت غير مرجحة بشدة ولن يتم التحقيق فيها بشكل أكبر، بينما تعاملت مع الاحتمال السخيف بأن الفيروس وصل إلى ووهان على الأطعمة المجمدة من الخارج على أنه معقول تمامًا. تراجع المنظمة

ثم تراجعت منظمة الصحة العالمية عن موقفها ووعدت بإجراء مزيد من التحقيق. بعد مرور عامين، ما زلنا ننتظر أي جديد منها.

وليست هذه المرة الأولى التي تثبت فيها منظمة الصحة العالمية أنها غير ملائمة لمهمتها، بحسب ديلي تليجراف. خروج إيبولا عن السيطرة

في عام 2014، رفضت في البداية التحذيرات من خروج إيبولا عن السيطرة في غرب إفريقيا، خوفًا من إزعاج حكومات المنطقة.

وفي عام 2015، أخبرت العالم أن تغير المناخ هو أكبر تهديد لصحة الإنسان في القرن الحالي، ما يشير إلى أنها تتجاهل الوظيفة اليومية للوقاية من الأوبئة. حتى يومنا هذا، تطالب بحظر السجائر الإلكترونية، على الرغم من وجود أدلة على أنها يمكن أن تنقذ الأرواح عن طريق الحد من التدخين.

وأضافت ديلي تليجراف: لكن هذه المرة لم تفشل منظمة الصحة العالمية في عملها فحسب، فقد منعت الآخرين من القيام بالعمل. فشل التحقيق

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الفشل في التحقيق في أصول كوفيد يترك العالم عرضة لوباء قادم. الممارسات التي أعتقد أنها تسببت على الأرجح في حدوث الوباء، مثل بيع حيوانات المزارع في الأسواق وحصاد فيروسات الخفافيش للتجارب المعملية، مازالت مستمرة بقوة في الصين.