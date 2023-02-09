ديوان المظالم: توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتًا بسبب الصيانة

أعلن ديوان المظالم، اليوم الخميس، توقف جميع الخدمات في البوابة الإلكترونية الداخلية والخارجية مؤقتًا، وذلك لإجراء أعمال صيانة للخدمات الرقمية

أعمال صيانة

وكشف ديوان المظالم عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن أعمال الصيانة ستجرى ابتداءً من اليوم الخميس1444/7/18 الساعة 5:00 مساءً وتستمر حتى السبت 1444/7/20 الساعة 9:00 مساء

ونوه ديوان المظالم إلى أن هذا الإجراء يأتي سعياً إلى تطوير الخدمات الرقمية وتقديم أفضل الحلول الممكنة لبيئة رقمية آمنة.