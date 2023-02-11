رأسية أحمد عبدالقادر تمنح التعادل لـ الأهلي المصري

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نجح اللاعب المصري أحمد عبدالقادر في إحراز هدف التعادل لـ الأهلي المصري من ضربة رأسية في الدقيقة الـ38 في شباك نادي فلامنيغو البرازيلي.
د38' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق أحمد عبدالقادرقد يهمّك أيضاً
فلامنغو البرازيلي 1 × 1 الأهلي المصري
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/vBQdlHyhNq
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
وسجل عبدالقادر الهدف من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب التونسي علي معلول.
وكان نادي فلامنيغو تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب باربوسا من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.
ويسعى المارد الأحمر للفوز بالميدالية البرونزية الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه في مشاركته الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية.
وسبق لـ الأهلي الفوز بالميدالية البرونزية أعوام 2006 و 2020 و 2021 في بطولة كأس العالم للأندية.