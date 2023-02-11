رأسية أحمد عبدالقادر تمنح التعادل لـ الأهلي المصري

نجح اللاعب المصري أحمد عبدالقادر في إحراز هدف التعادل لـ الأهلي المصري من ضربة رأسية في الدقيقة الـ38 في شباك نادي فلامنيغو البرازيلي.

وسجل عبدالقادر الهدف من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب التونسي علي معلول.

وكان نادي فلامنيغو تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب باربوسا من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

3 ميداليات برونزية لـ الأهلي المصري

ويسعى المارد الأحمر للفوز بالميدالية البرونزية الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه في مشاركته الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية.

وسبق لـ الأهلي الفوز بالميدالية البرونزية أعوام 2006 و 2020 و 2021 في بطولة كأس العالم للأندية.