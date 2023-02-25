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بسبب تعثره المتواصل في بطولة الدوري

رأس خنزير يثير الرعب في نادي سامبدوريا الإيطالي

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
رأس خنزير يثير الرعب في نادي سامبدوريا الإيطالي
المواطن - فريق التحرير

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أثار رأس ” خنزير” الرعب لدى مسؤولي نادي سامبدوريا الإيطالي، وذلك بعد إرساله من قبل أحد الجماهير اعتراضًا على نتائج الفريق المتعثرة في الدوري الإيطالي منذ بداية الموسم الحالي.

ويتواجد النادي في المركز الـ19 ” قبل الأخير” برصيد 11 نقطة، بعد الفوز مرتين والخسارة في 16 مباراة والتعادل 5 مرات بعد مرور 23 جولة في الدوري الإيطالي.

تهديد لنادي سامبدوريا ورئيسه السابق

وذكر المتحدث باسم النادي الإيطالي أن إرسال رأس الخنزير ما هو إلا بمثابة رسالة تهديد على طريقة فيلم ” الأب الروحي” حيث وُجهت الرسالة إلى رئيس النادي السابق ماسيمو فيريرو وإلى نائب رئيس النادي الحالي بعنوان ” الرأس المقبلة ستكون رأسكم”.

وأضاف المتحدث أن إدارة النادي الإيطالي استدعت الشرطة لمقر النادي من أجل حماية المسؤولين واللاعبين.

واعترض نادي سامبدوريا على رسالة التهديد قائلًا: ” هذا عمل خطير من أعمال الترهيب”.

سامبدوريا الإيطالي

غضب مستمر من الجماهير

وفي شهر يناير، كان مسؤولو النادي الإيطالي تلقوا رصاصة فارغة كرسالة تهديد أخرى، حيث استقال فيريرو بعدها من منصبه كرئيس للنادي لكنه هو وأسرته لايزالون يسيطرون على معظم أسهم النادي، مما تسبب في مزيد من الغضب لمشجعي النادي الإيطالي، بسبب رفض فيريرو صاحب الـ72 عامًا بيع النادي لمستثمر آخر.

وسيواجه سامبدوريا فريق لاتسيو في الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي بعد غد الاثنين في تمام الساعة الـ11 إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

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