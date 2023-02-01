رؤية ولي العهد تحول الأحلام إلى واقع

تفاعل الوسط الرياضي مع فوز السعودية بتنظيم منافسات بطولة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في التاريخ، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

دعم ولي العهد سبب استضافة البطولة

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لولي العهد مكتوب بداخلها “بدعمكم يتحقق المزيد”، وعلق قائلًا: “برؤيتكم الأحلام أصبحت واقعًا”.

وقال نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله: “أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالفوز في استضافة كأس أمم آسيا 2027 لأول مرة، وبإذن الله موعودين بنسخة تاريخية قادمة كما تعوّدنا”.

وأضاف الإعلامي سلطان الشبرمي: “قالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “طموحنا عنان السماء” مسابقة أكبر القارات آسيا في السعودية 2027.. بدعم لا محدود من قيادتنا الحكيمة للقطاع الرياضي البطولات والأحداث القارية والعالمية مستمرة في موطن العز والشموخ.. برؤيتكم.. الأحلام أصبحت واقعاً”.

وكتب عبدالعزيز بغلف: “أتشرف بتقديم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وإلى ولي العهد.. عراب الرؤية المباركة وإلى وزير الرياضة بمناسبة فوز وطني الحبيب باستضافة كأس آسيا”.

السعودية موطن الأحداث الرياضية

وأصبحت السعودية الوجهة الأبرز لاستضافة البطولات الرياضية القارية والعالمية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة، ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونظمت السعودية العديد من البطولات الرياضية الكبرى خلال الفترة الماضية، حيث استضافت شهر يناير، بطولة كأس السوبر الإسباني، والذي فاز به برشلونة، وكأس السوبر الإيطالي، والذي توج بلقبه إنتر ميلان، بجانب المواجهات العالمية.

كما استضافت السعودية العديد من البطولات الأخرى، ومنها؛ رالي داكار، فورمولا 1، نزالات الملاكمة، وغيرها، كما أعلنت عن تنظيم دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في منطقة نيوم، بجانب استضافتها لدورة الألعاب الآسيوية عام 2034.