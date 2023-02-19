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رئيس أذربيجان: إيران وراء الهجوم على سفارتنا

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ صباحاً
رئيس أذربيجان: إيران وراء الهجوم على سفارتنا
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن المؤسسة الإيرانية تقف وراء الهجوم المسلح على سفارة بلاده في طهران الشهر الماضي والذي قُتل فيه ضابط أمن وأصيب اثنان آخران.

اتهام إيران

وقال علييف، في أول انتقاد مباشر للسلطات في طهران بشأن الحادث، إن تقاعس الشرطة عن التصرف على الفور لوقف المسلح وحقيقة أن التلفزيون الحكومي أجرى مقابلة مع المهاجم بعد فترة وجيزة من اعتقاله يشير إلى أنه أُرسل من قبل بعض فروع المؤسسة الإيرانية.

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وأغلقت أذربيجان سفارتها وأجلت موظفيها وعائلاتهم ردًا على ما وصفته بالهجوم الإرهابي. وقال علييف للصحفيين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت إن تطبيع العلاقات مع إيران سيعتمد على تحقيق شفاف سيحاسب المسؤولين.

دوافع شخصية

واحتجزت الشرطة الإيرانية المسلح بعد هجوم 27 يناير/ كانون الثاني وقال ممثلو الادعاء إن تحقيقًا أوليًا أظهر أنه تصرف بدوافع شخصية، وهو تفسير رفضته أذربيجان.

ووقع الهجوم غير المسبوق على السفارة مع تصاعد التوترات بين إيران وأذربيجان بشأن قضايا من بينها علاقات باكو مع إسرائيل وصراعها مع أرمينيا بشأن منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية.

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