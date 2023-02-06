رئيس اتحاد القدم السعودي: كلمات ولي العهد أزاحت الضغط من على لاعبي الأخضر في مباراة الأرجنتين

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قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: إن كلمات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للاعبي المنتخب السعودي قبل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، أزاحت الضغط من على لاعبي الأخضر وساهمت بالفوز على الأرجنتين.
ياسر المسحل – رئيس اتحاد كرة القدم السعودي: شاهدت صورة سمو #ولي_العهد بعد فوز #المنتخب_السعودي على الأرجنتين الذي يعود لرفع الضغط عن اللاعبين#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 5, 2023
وتحدث المسحل في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “شاهدت صور فرحة ولي العهد بعد الفوز على الأرجنتين، الفضل في الفوز بعد الله، يعود لهذا الرجل العظيم الذي أثرت كلامه في لاعبي الأخضر وساهمت في رفع الضغوطات عنهم”.
وتابع: “صور فرحة الأمير محمد بن سلمان، بعد الفوز على الأرجنتين ستُخلد في ذكرانا مدى الحياة، لم أستطع إيجاد كلمات معبرة عن هذا الأمر”.
وكان المنتخب السعودي نجح في الفوز على الأرجنتين 2/ 1 في بداية دور المجموعات في مونديال قطر.