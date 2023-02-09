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رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال

2023-02-09 الساعة 4:19
رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال
المواطن - فريق التحرير

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وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بإقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وأرسلت دولة الإمارات مساعدات إلى سوريا وتركيا، إلى جانب فرق إنقاذ تساعد في انتشال العالقين تحت الأنقاض.

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وتتوزع فرق الإنقاذ الإماراتية على 3 مناطق هي الأصعب في كهرمان مرعش التركية، منذ حدوث الزلزال فجر الإثنين، علمًا بأن المحافظة تعد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات.

إغاثة

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد أمر بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال، إلى جانب إنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ.

كما أمر بإرسال إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا، لتستفيد منها الأسر في المناطق الأكثر تأثرًا بتداعياته.

 

 

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