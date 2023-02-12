رئيس الاتحاد الآسيوي: الهلال قدم أفضل مستوياته بمونديال الأندية

أثنى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان آل خليفة، على المستوى المميز الذي ظهر عليه الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

رئيس الاتحاد الآسيوي يبارك للزعيم

وعلق سلمان قائلًا: “باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أود الإشادة بنادي الهلال الذي أظهر شخصية تستحق الثناء، وروحًا جماعية، ليقدم أفضل مستوياته ويحصل على المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2022 في المغرب”.

وتابع خلال تصريحاته لموقع الاتحاد الآسيوي: “لا شك عندي في أن هذه النتائج تعتبر مؤشرًا لما هو قادم من الفرق الآسيوية، والتي سوف تستلهم كلها من هذا الإنجاز، من أجل الارتقاء إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة”.

تألق الهلال بمونديال الأندية

وقدم الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مستوى مميزًا ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2022، لينجح في حصد أول ميدالية سعودية بالبطولة، بعد حصوله على المركز الثاني عقب خسارته ضد ريال مدريد بنتيجة 5/3.

وأصبح الزعيم أكثر ناد سعودي تحقيقًا للانتصارات بالبطولة، بفوزه على الترجي التونسي، الجزيرة الإماراتي وفلامنجو البرازيلي، كما أنه أول فريق يصعد بركلات الترجيح، بعدما تعادل مع الوداد المغربي في أول مبارياته بالنسخة الحالية.

كما تألق الهلال بشكل لافت في المباراة النهائية، ليصبح أول فريق في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية يسجل 3 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال مواجهة واحدة.