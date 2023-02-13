رئيس البرلمان التركي: السعوديون أثبتوا أنهم نِعم الأخ والصديق

أشاد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، بجهود السعودية والمساعدات التي قدمتها إلى تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها فجر الاثنين الماضي.

وتابع في تصريحات لقناة الإخبارية، اليوم الاثنين: السعوديون أثبتوا أنهم نعم الأخ والصديق، ولدينا مثل يقول يعرف الأخ والصديق وقت الشدائد، معبرًا عن عميق شكره إلى المملكة.

واستقبل مطار غازي عنتاب التركي، فجر اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة، والتي تحمل على متنها تجهيزات طبية متنوعة، بقيمة تصل إلى 36 مليون ريال.

استمرار عمليات الإنقاذ

وكانت فرق الإنقاذ تمكنت قبل ذلك من انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في ولاية هاتاي التركية بعد 176 ساعة تحت الأنقاض، حيث أفادت وكالة أنباء الأناضول أنه بعد سباق مع الزمن، نجحت فرق الإنقاذ، اليوم الاثنين، في إنقاذ السيدة سراب دونماز من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكية بالولاية.

مضيفة أنه تم نقل سراب إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف وسط حالة من السعادة ودموع الفرح.

كما تم إنقاذ طفلة عمرها 4 سنوات في تركيا بعد 178 ساعة تحت الأنقاض.

وقبل ذلك تم إنقاذ رجل تركي بعد مرور 160 ساعة من الزلزال المدمر من قِبل فرقة الطوارئ الروسية، واستمرت عملية الإنقاذ أكثر من 4 ساعات.

ارتفاع حصيلة القتلى

وصُنف زلزال شرق المتوسط بأنه الخامس فتكًا بين الزلازل في القرن الحادي والعشرين، بعد أن بلغ عدد القتلى نحو 37 ألف قتيل، بحسب إحصائيات غير نهائية لأعداد القتلى في تركيا وسوريا.

وفي تركيا ارتفع عدد القتلى إلى 31,643 شخصًا، وإجلاء 147,934 شخصًا من المناطق المنكوبة، وفي سوريا ارتفعت حصيلة الضحايا في عمومها إلى نحو 8,5 آلاف قتيل.