Icon

وزير الإسكان يرد على سؤال “المواطن” بشأن استفادة الأسر الضمانية من القروض العقارية Icon الحضور الجماهيري بدوري روشن يتجاوز المليون مشجع Icon الحقيل: أكثر من مليون و400 ألف مستفيد من الدعم السكني Icon رقم مميز لمصطفى فتحي مع بيراميدز Icon رئيس البرلمان التركي: السعوديون أثبتوا أنهم نِعم الأخ والصديق Icon لحظة إنقاذ الفريق السعودي لفتاة مصابة في زلزال تركيا Icon الاتحاد في اختبار صعب ضد الاتفاق Icon لقطات مذهلة لدخول كويكب المجال الجوي للأرض Icon المملكة حققت إنجازات نوعية في عام 2022 رغم صعوبته Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أشاد بجهود المملكة والمساعدات التي قدمتها إلى بلاده

رئيس البرلمان التركي: السعوديون أثبتوا أنهم نِعم الأخ والصديق

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٣ مساءً
رئيس البرلمان التركي: السعوديون أثبتوا أنهم نِعم الأخ والصديق
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشاد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، بجهود السعودية والمساعدات التي قدمتها إلى تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها فجر الاثنين الماضي.

وتابع في تصريحات لقناة الإخبارية، اليوم الاثنين: السعوديون أثبتوا أنهم نعم الأخ والصديق، ولدينا مثل يقول يعرف الأخ والصديق وقت الشدائد، معبرًا عن عميق شكره إلى المملكة.

واستقبل مطار غازي عنتاب التركي، فجر اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة، والتي تحمل على متنها تجهيزات طبية متنوعة، بقيمة تصل إلى 36 مليون ريال.

رئيس البرلمان التركي السعوديون أثبتوا أنهم نِعم الأخ والصديق

استمرار عمليات الإنقاذ

وكانت فرق الإنقاذ تمكنت قبل ذلك من انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في ولاية هاتاي التركية بعد 176 ساعة تحت الأنقاض، حيث أفادت وكالة أنباء الأناضول أنه بعد سباق مع الزمن، نجحت فرق الإنقاذ، اليوم الاثنين، في إنقاذ السيدة سراب دونماز من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكية بالولاية.

مضيفة أنه تم نقل سراب إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف وسط حالة من السعادة ودموع الفرح.

كما تم إنقاذ طفلة عمرها 4 سنوات في تركيا بعد 178 ساعة تحت الأنقاض.

إنقاذ طفلة عمرها 4 سنوات في تركيا بعد 178 ساعة تحت الأنقاض 

وقبل ذلك تم إنقاذ رجل تركي بعد مرور 160 ساعة من الزلزال المدمر من قِبل فرقة الطوارئ الروسية، واستمرت عملية الإنقاذ أكثر من 4 ساعات.

ارتفاع حصيلة القتلى

وصُنف زلزال شرق المتوسط بأنه الخامس فتكًا بين الزلازل في القرن الحادي والعشرين، بعد أن بلغ عدد القتلى نحو 37 ألف قتيل، بحسب إحصائيات غير نهائية لأعداد القتلى في تركيا وسوريا.

وفي تركيا ارتفع عدد القتلى إلى 31,643 شخصًا، وإجلاء 147,934 شخصًا من المناطق المنكوبة، وفي سوريا ارتفعت حصيلة الضحايا في عمومها إلى نحو 8,5 آلاف قتيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards
الرياضة

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards

الرياضة
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...
السعودية اليوم

رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل

وظائف
حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...
العالم

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...

العالم
كلب يعض فنانة مصرية بالشارع
مشاهير

كلب يعض فنانة مصرية بالشارع

مشاهير
حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...
السعودية اليوم

حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...

السعودية اليوم
ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...
السعودية اليوم

ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...

السعودية اليوم