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بعد أكثر من 4 سنوات في رئاسة البنك

رئيس البنك الدولي يستقيل فجأة قبل انتهاء فترته

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
رئيس البنك الدولي يستقيل فجأة قبل انتهاء فترته
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك الدولي، اليوم، أن رئيسه ديفيد مالباس سيترك المنصب يوم 30 يونيو بعد أكثر من أربع سنوات قضاها في رئاسة البنك.

سبب غير معلوم

ولم يتضح على الفور السبب الذي دفع مالباس للرحيل عن المنصب قبل انتهاء فترته التي تستمر خمس سنوات.

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وعين دونالد ترامب مالباس في المنصب عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة.

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