السبب الحقيقي وراء غياب حمدالله عن مباراة الاتفاق لقطات مثيرة للحيوانات البرية داخل محمية الإمام عبدالعزيز عودة تويتر للعمل بعد تعطل لنصف ساعة بالشرق الأوسط منتدى الابتكار الاجتماعي يفتتح فعالياته ويكرم الفائزين بجائزة سنديان ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حفر الباطن وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن رئيس البنك الدولي يستقيل فجأة قبل انتهاء فترته التشكيل المتوقع لـ مباراة برشلونة ضد مان يونايتد طائرات الإغاثة السعودية الأولى عالميًّا وصولًا لشمال غرب سوريا 8 عقود من الشراكة القيمة بين الرياض وواشنطن وفرص هائلة للتعاون
أعلن البنك الدولي، اليوم، أن رئيسه ديفيد مالباس سيترك المنصب يوم 30 يونيو بعد أكثر من أربع سنوات قضاها في رئاسة البنك.
ولم يتضح على الفور السبب الذي دفع مالباس للرحيل عن المنصب قبل انتهاء فترته التي تستمر خمس سنوات.
وعين دونالد ترامب مالباس في المنصب عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة.