Icon

إصابة مهند الشنقيطي بقطع في وتر العضلة الضامة Icon عبدالله السدحان وناصر القصبي في سوق الزل بالرياض Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر وتعادل الوحدة Icon تفاصيل مقتل فتاة عشرينية على يد شقيقها وعمها في مصر Icon مشجع يقتحم مرسول بارك كاد يتسبب في إصابة رونالدو Icon مواطنون يستضيفون سائحًا ألمانيًّا وزوجته بطريقة عفوية Icon تيك توك تخطط لتشييد مركزين للبيانات في أوروبا Icon المهباش: لدينا تمييز في التوظيف ضد البُدناء Icon الرائد يرتضي التعادل مع الوحدة Icon إنهاء خدمات 1800 مُعلّم وافد بالكويت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
مبديًا غضبه من احتساب هدف النصر الثاني

رئيس التعاون عن الأخطاء التحكيمية: الضرب في الميت حرام

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
رئيس التعاون عن الأخطاء التحكيمية: الضرب في الميت حرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدى سعود الرشودي، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، غضبه من الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه ضد النصر مساء اليوم في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان النصر سجل هدفًا مثيرًا للجدل عبر مدافعه عبدالله مادو، حيث تم احتسابه من قبل الحكم فيصل البلوي بعد العودة إلى تقنية الفيديو، في وقت طالب فيه الكثيرون بعدم احتساب الهدف لوجود البرتغالي كريستيانو رونالدو في موقف تسلل قبل تسجيل مادو للهدف.

قد يهمّك أيضاً
Img

وزير الخارجية يلتقي رؤساء مراكز الفكر والأبحاث في بروكسل

Img

الإطاحة بـ 60 مخالفًا حاولوا تهريب طن و300 كجم قات في جازان

التعاون ظُلم تحكيميًّا

وقال الرشودي في تصريحات نقلها الإعلامي عناد الرشيد: “الضرب في الميت حرام، هدف النصر الثاني غير صحيح والجمهور ضغط على الحكم لاحتسابه، سكري القصيم ظُلم في مباراة اليوم تحكيميًّا”.

وواصل الرشودي قائلًا: “فريقي لو يملك الدعم المالي لطلبنا حكام أجانب في كل المباريات”.

وكان الناقد الرياضي تركي الغامدي انتقد الحكم فيصل البلوي بعد احتسابه الهدف الثاني لـ مادو في شباك التعاون.

أيمن يحيى - النصر والتعاون

انتقادات لحكم المباراة

وقال الغامدي عبر حسابه في “تويتر”: “النصر يتصدر دوري روشن السعودي بهدف تسلل أوضح من وضوح الشمس، رغم أن الحكم فيصل البلوي شاهد اللقطة عبر تقنية الفيديو، الحكم المحلي كالعادة يُحرج كل من يدافع عنه بأخطاء غريبة، للتوضيح، التسلل على رونالدو لأنه في موقع تسلل ومغطي على الحارس”.

ورد عليه العديد من متابعيه عبر موقع “تويتر” حيث أكدوا أن تركي الغامدي مخطئ بسبب تحليله للعبة قائلين بأن رونالدو لم يحجب الرؤية عن حارس التعاون بالإضافة إلى أن اللاعب البرتغالي لم يكن في موقف تسلل لحظة وصول الكرة له قبل أن تصل إلى مادو الذي سجلها كهدف ثانٍ لـ النصر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية
غرائب

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

غرائب
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...
السعودية اليوم

آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...

السعودية اليوم
لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون

الرياضة
أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه
غرائب

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

غرائب
التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري
السعودية اليوم

التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري

السعودية اليوم
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
حصاد اليوم

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

حصاد اليوم
لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...
غرائب

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...

غرائب