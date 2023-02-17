رئيس التعاون عن الأخطاء التحكيمية: الضرب في الميت حرام

أبدى سعود الرشودي، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، غضبه من الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه ضد النصر مساء اليوم في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان النصر سجل هدفًا مثيرًا للجدل عبر مدافعه عبدالله مادو، حيث تم احتسابه من قبل الحكم فيصل البلوي بعد العودة إلى تقنية الفيديو، في وقت طالب فيه الكثيرون بعدم احتساب الهدف لوجود البرتغالي كريستيانو رونالدو في موقف تسلل قبل تسجيل مادو للهدف.

التعاون ظُلم تحكيميًّا

وقال الرشودي في تصريحات نقلها الإعلامي عناد الرشيد: “الضرب في الميت حرام، هدف النصر الثاني غير صحيح والجمهور ضغط على الحكم لاحتسابه، سكري القصيم ظُلم في مباراة اليوم تحكيميًّا”.

وواصل الرشودي قائلًا: “فريقي لو يملك الدعم المالي لطلبنا حكام أجانب في كل المباريات”.

وكان الناقد الرياضي تركي الغامدي انتقد الحكم فيصل البلوي بعد احتسابه الهدف الثاني لـ مادو في شباك التعاون.

انتقادات لحكم المباراة

وقال الغامدي عبر حسابه في “تويتر”: “النصر يتصدر دوري روشن السعودي بهدف تسلل أوضح من وضوح الشمس، رغم أن الحكم فيصل البلوي شاهد اللقطة عبر تقنية الفيديو، الحكم المحلي كالعادة يُحرج كل من يدافع عنه بأخطاء غريبة، للتوضيح، التسلل على رونالدو لأنه في موقع تسلل ومغطي على الحارس”.

ورد عليه العديد من متابعيه عبر موقع “تويتر” حيث أكدوا أن تركي الغامدي مخطئ بسبب تحليله للعبة قائلين بأن رونالدو لم يحجب الرؤية عن حارس التعاون بالإضافة إلى أن اللاعب البرتغالي لم يكن في موقف تسلل لحظة وصول الكرة له قبل أن تصل إلى مادو الذي سجلها كهدف ثانٍ لـ النصر.