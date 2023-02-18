رئيس الخليج: يجب علينا العمل أكثر لإسعاد جماهيرنا

أعرب علاء الهمل رئيس نادي الخليج عن سعادته بفوز فريقه مساء اليوم على نادي ضمك بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث ابتعد الفريق عن المراكز المؤدية للهبوط.

التجانس يفيد الفريق

وقال الهمل في تصريحات تلفزيونية لـ برنامج ” أكشن مع وليد” : ” كان من المهم الفوز، الفريق بدأ التجانس وبدأ في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية عكس الدور الأول، وهذا شيء إيجابي سيؤثر على الفريق خلال مباريات الموسم”.

وأضاف الهمل: ” يجب علينا العمل وبذل مزيد من الجهد لإسعاد جماهيرنا خلال المباريات المقبلة”.

الخليج يدخل نادي الـ100

وفي سياق آخر، ذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري روشن السعودي عبر “تويتر” أن الخليج وصل إلى النقطة رقم 101 في دوري المحترفين بعد انتصاره على ضمك ليدخل نادي المائة في الدوري السعودي.

وفي مباراة ضمك، نجح اللاعب الألباني سوكول سيكاليشي في إحراز هدفي الفريق الأصفر في الدقيقتين الـ 32 والـ45 من عمر الشوط الأول، حيث شهد سيطرة كبيرة من لاعبي الفريق الأصفر، وسط تراجع تام من لاعبي ضمك.

وفي الشوط الثاني، حافظ الأصفر على تفوقه بنتيجة هدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع.