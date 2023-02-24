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ترأس وفد المملكة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

رئيس الشورى: المملكة تدعم العراق لتحقيق الأمن والازدهار

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
رئيس الشورى: المملكة تدعم العراق لتحقيق الأمن والازدهار
المواطن - واس

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يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال اجتماعات المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في العاصمة العراقية بغداد تحت عنوان “الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته”، بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، وعددٍ من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وليِّ العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على تعزيز العمل العربيّ المشترك بما يخدم مصالح الأمة العربية ويلبي تطلعات شعوبها من أجل مزيدٍ من التنمية والاستقرار ، ودعم كل مايتعلق بالعمل البرلماني.

علاقات مميزة

ونوه معالي الدكتور آل الشيخ بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة وجمهورية العراق، مُشيراً إلى ما توليه المملكة من دعمٍ ومساندةٍ للعراق من أجل المحافظة على أمنه واستقراره، وازدهار شعبه الشقيق، ومساندة كافة الجهود التي تساعد في النهوض به وتنميته، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للعراق وللمنطقة كافة.

ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربيّ معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو اللجنة

التنفيذية بالاتحاد بندر بن محمد عسيري، وأعضاء المجلس اللواء الركن محمد بن إبراهيم العجاجي، والدكتور محمد بن حسين العشري، والمهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير، وعدد من المسؤولين في المجلس.

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